OM : Luan Peres lance déjà les hostilités face à Paris SG

Publié par Timothée Jean le 21 octobre 2021 à 21:20

À quelques jours du choc OM - Paris SG, les premiers feux de la bataille ont été allumés. Le défenseur marseillais Luan Péres s’est chargé d’envoyer un avertissement aux Parisiens.

OM : confiant, Luan Peres défie le Paris SG

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain pour le choc de la 11e journée de Ligue 1. À moins de trois jours de ce Classique, les Phocéens ont décidé d'ouvrir les hostilités. Après la brillante victoire face au FC Lorient, Mattéo Guendouzi s’est rapidement chargé de prévenir le PSG, son ancien club. Le néo-Marseillais auteur d’un bon début de saison est impatient d’en découdre avec les stars parisiennes. « Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu'on peut faire quelque chose de très bien », a-t-il déclaré. Depuis ce discours optimiste, les déclarations s’enchaînent du côté de Marseille.

En marge du match contre la Lazio Rome en Ligue Europa, Luan Péres a aussi affiché tout son enthousiasme à l’idée d’affronter l’ogre parisien. Le défenseur central a bien conscience de la difficulté de terrasser le leader du championnat, mais il reste très confiant pour l'équipe marseillaise. Luan Péres a d’ailleurs rappelé que l’ OM aura de sérieux arguments à faire valoir face au Paris SG.

« Nous avons les conditions, Paris a une excellente équipe, ils sont favoris, on ne le nie pas. Mais ils ont gagné des matchs à l'arrache cette saison, avec des buts dans les dernières minutes. Sans ces buts, ils seraient au même niveau que nous au classement. C'est du football. Pourquoi pas ? », a-t-il déclaré au micro de ESPN Brésil.

L'OM en excès de confiance… ?

Luan Perés fait savoir aux Parisiens qu'ils affronteront un OM lancé et en pleine confiance. Mais il ne faut pas se méprendre. Le PSG, avec son trio offensif composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, reste un redoutable adversaire. Mauricio Pochettinho, l'entraîneur du Paris SG et ses hommes ont suffisamment d’armes offensives pour fendre la muraille marseillaise. Ils seront eux aussi transcendés par l’évènement. Reste à savoir si cela suffira pour battre l’Olympique de Marseille.

Rendez-vous est pris ce dimanche (20h 45) au Vélodrome.