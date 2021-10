ASSE-Angers : Les compos tombent ! Puel révolutionne son 11

Publié par Thomas le 22 octobre 2021 à 15:14

C’est un jour important pour l’ ASSE, peut-être le plus déterminant depuis la reprise du championnat. Après un début de saison catastrophique, les Verts doivent réagir à tout prix s’ils ne veulent pas s’enliser dans une situation irréversible. À cette occasion, Claude Puel devrait se présenter ce soir avec une équipe complétement remaniée, un risque que tente le coach stéphanois, chaque jour de plus en plus sur la sellette.

ASSE : Contre Angers, Puel révolutionne son onze

Lanterne rouge du championnat de France, la situation de Saint-Étienne a de quoi inquiéter les supporters, qui continuent de pousser leur équipe malgré des prestations décevantes match après match. Après leur sursaut d'ogueil contre le rival lyonnais il y a deux semaines (match nul 1-1 obtenu dans les derniers instants du match), les Verts ont rechuté le week-end dernier contre Strasbourg, en encaissants cinq buts (défaite 5-1) à la Meinau.

Il n’en fallait pas plus pour relancer les rumeurs d’un départ de Claude Puel du Forez. Hier, certains supporters ont déployé une banderole cinglante, à l’encontre de leur dirigeant : « Puel : on te laisse 24h pour démissionner… », pouvait-on lire sur l’étoffe. L’ancien coach du Gym a justement prévu de nombreux changements dans son effectif contre le SCO d’Angers, dans le but de gommer les nombreuses carences aperçues contre le RCSA la semaine dernière.

Tout d’abord en défense, où Saïdou Sow devrait prendre la place de Michaël Nadé en défense central. De même pour Yvann Maçon, qui devrait débuter la rencontre sur le flanc gauche de la défense au profit de Timothée Kolodziejczak, décevant contre le club alsacien.

Ce vendredi, l’ ASSE devrait évoluer en 4-3-3, en opposition avec le 4-2-3-1 qui avait été aligné la semaine dernière. Le carton rouge reçu par Zaydou Youssouf la semaine dernière, a poussé Claude Puel a repenser son entrejeu, en introduisant le jeune Aimen Moueffek, qui connaîtra ses premières minutes de la saison.

Composition probable de l’ ASSE contre le SCO :

Gardien : S. Bajic

Défenseurs : M. Camara, S. Sow, H. Moukoudi, Y. Maçon

Milieux de terrain : L. Gourna-Douath, Y. Neyou, A. Moueffek

Attaquants : R. Boudebouz, D. Bouanga, W. Khazri

À noter que le gardien britannique Étienne Green est forfait pour la rencontre, à cause d'une blessure contractée contre Strasbourg, c'est donc le peu expérimenté Stefan Bajic qui devrait être reconduit dans les cages.