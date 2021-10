ASSE : Les supporters réclament la tête de Puel avant Angers

Publié par ALEXIS le 21 octobre 2021 à 18:25

Les jours de Claude Puel au poste d’entraîneur de l’ ASSE sont comptés. Il est plus que jamais menacé de limogeage. À quelques heures du match décisif contre Angers SCO, les supporters demandent sa démission.

Les supporters de l' ASSE donnent 24h à Puel pour démissionner

Les supporters de l’ ASSE ne veulent plus de Claude Puel sur le banc de touche de leur équipe. Alors que ce dernier est en sursis jusqu’au match contre Angers SCO, vendredi (21h), le public du Stade Geoffroy-Guichard lui a mis une grosse pression, ce jeudi. Il réclame la tête de l’entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Ils l’ont fait savoir via une banderole accrochée devant l’entrée du centre sportif Robert Herbin. « Puel : on te laisse 24h pour démissionner », pouvait-on lire sur le message des fans stéphanois. Il faut noter que l'ultimatum des supporters vient des membres des principaux groupes (Magic Fans, Green Angels et IS 98) selon Evect.

Claude Puel est pourtant serein et calme. Pour lui, il n’y pas de tension ou de crise au sein de son équipe. « Pour moi, il n'y a pas de pression », a-t-il assuré en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi. « Tout est centré sur mes joueurs. Je veux voir des sourires, et la meilleure façon, c'est de gagner », a-t-il indiqué. Le coach de l’ ASSE « pense » même que « les supporters seront derrière leur équipe demain (vendredi) » lors de la réception du SCO dans le Chaudron. « C’est le plus important. On est à domicile, il faut imposer une pression à notre adversaire, et non pas créer une atmosphère néfaste pour notre équipe », a déclaré le manager général du club ligérien.

Claude Puel emporté par ses mauvais résultats ?

Engagé par l' ASSE le 4 octobre 2019 en remplacement de Ghislain Printant, Claude Puel est contrat jusqu'au 30 juin 2022, soit pour 8 mois encore. Il est pourtant menacé de renvoi, car son équipe est dernière de Ligue 1 et relégable après 10 journées de championnat. Les Verts ne comptent que 4 points sur 30 possible lors de leurs 4 matchs nuls. Ils n'ont pas gagné le moindre match et ont concédé 6 défaites, dont 5 successivement. Des résultats médiocres qui devraient accélérer le départ du technicien castrais comme l'a laissé entendre Mickaël Pontal. « Le haut niveau fait que les personnes sont jugées sur leurs résultats et aujourd’hui, si on juge Claude Puel sur les résultats, il ne devrait plus être entraîneur de l’AS Saint-Étienne », a glissé l'ancien joueur de Sainté.