RC Strasbourg : Retrouvailles, Stéphan défie le Stade Rennais

Publié par ALEXIS le 23 octobre 2021 à 06:14

Ancien entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan va retrouver le club breton, avec sa nouvelle équipe, le RC Strasbourg, dimanche (15h) au Roazhon Park. Il s’attend à un match difficile, mais se dit prêt à en découdre.

RC Strasbourg : Stéphan sous le charme du Stade Rennais

Ce sont les retrouvailles, ce dimanche, entre Julien Stéphan et le Stade Rennais. Cela, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Depuis son départ de Rennes le 1er mars 2021, le technicien de 41 ans revient en Bretagne à la tête du RC Strasbourg, club qu’il dirige depuis le 28 mai 2021. Passé en conférence de presse pour évoquer le match avec le SRFC, il a reconnu que ses joueurs vont affronter une équipe des Rouge et Noir renforcée à l’été et en pleine confiance. Surtout après ses victoires sur le leader du championnat le PSG (2-0) et le NS Mura (2-1) en Slovénie, en Ligue Europa Conférence.

« Le Stade Rennais est une équipe qui s’est complètement transformée avec les arrivées de Bruno Laborde et Kamaldeen Sulemana. Ils sont sur une très bonne dynamique, en pleine confiance », a souligné Julien Stéphan. « Les joueurs de Rennes sont habitués à jouer la Coupe d’Europe. Il y a aussi eu beaucoup de changements dans la compo de départ de jeudi. Il n’y aura pas de fatigue de leur part au coup d’envoi, ils seront tous à 100% », a prévenu le coach du RCSA.

Le RCSA ne va pas à Rennes en « victimes » résignées

Néanmoins, ce dernier ne revient pas à Rennes avec le RC Strasbourg, la fleur au fusil. Bien au contraire, il a préparé un sale coup contre son ancienne équipe sur un terrain qu’il connait bien. « On n'y va pas en victimes. On va essayer de les challenger. La clé ce sera d’être performants dans tous les domaines. On ne devra pas se contenter de défendre. Il faudra poser notre jeu et amener le ballon dans le camp adverse, créer des mouvements pour les déséquilibrer », a déclaré Julien Stéphan.