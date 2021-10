Stade Rennais : Bruno Genesio s'offre un record après Paris

Publié par Ange A. le 04 octobre 2021 à 08:25

Le Stade Rennais s’est offert la grosse surprise de la 9e journée de Ligue 1 en dominant le Paris Saint-Germain. Entraîneur du SRFC, Bruno Genesio a établi un nouveau record contre l’ogre parisien.

Bruno Genesio véritable bête noire du PSG

Le Paris Saint-Germain n’est plus invaincu cette saison. Dimanche au Roazhon Park, le PSG a concédé a concédé sa première défaite de la saison face au Stade Rennais. Rennes a dominé Paris (2-0) grâce à des réalisations de Gaëtan Laborde (45e) et Flavien Tait (46e). Avec ce succès, Bruno Genesio a confirmé son statut de bourreau du club francilien. Avec quatre victoires (dont trois avec l’Olympique Lyonnais), le technicien rhodanien compte le plus grand nombre de succès face au PSG version QSI. Ce succès fait d’ailleurs du SRFC le club avec le plus de victoires (5) face à Paris aux côtés de l’OL.

Les clés de la victoire du Stade Rennais

Bourreau du Stade Rennais, Bruno Genesio est revenu sur son nouvel exploit face au Paris Saint-Germain. En conférence de presse, le technicien rhodanien a notamment dévoilé les clés de son nouveau succès contre le PSG. « On a fait le match qu’il fallait, avec tout ce qu’il faut pour battre cette équipe : de l’envie, de la solidarité, une faculté à faire beaucoup d’efforts. On a rajouté du jeu, du pressing et aussi une part de réussite qui nous avait manqué. Le tournant du match, c’est le coup franc de Messi sur la barre, ça aurait changé beaucoup de choses », a déclaré l’entraîneur du Stade Rennais après la rencontre. Fort de son succès contre Paris, Rennes va tenter d’étendre sa série en cours contre le FC Metz lors de la prochaine journée.

Les clashs légendaires du foot français