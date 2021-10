PSG Mercato : Vers une offre hallucinante pour Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 23 octobre 2021 à 05:44

En fin de contrat et n’ayant toujours pas prolongé avec le PSG, Kylian Mbappé se dirige vers un départ libre l’été prochain. Annoncé avec insistance au Real Madrid, mais également chez d’autres cadors européens, l’attaquant français pourrait faire l’objet d’une offre gigantesque au terme de la saison.

Le Barça veut créer le doute dans l’esprit de Kylian Mbappé

Après l’échec de son transfert durant l’été, Kylian Mbappé n’a pas renoncé à son rêve d’enfiler un jour le maillot du Real Madrid. D’ailleurs, dans une interview accordée au quotidien L’Équipe, le champion du monde 2018 a clairement avoué que s’il avait quitté le Paris Saint-Germain cet été, « ça n'aurait été que pour le Real. » Si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’ont pas perdu espoir de parvenir à le convaincre de parapher un nouveau bail, l'ancien avant-centre de l’AS Monaco sera totalement libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue d'un départ libre en fin de saison.

Si tous les regards sont logiquement tournés le Santiago Bernabeu, d’autres clubs ambitionnent de persuader le partenaire de Messi et Neymar de faire un tout autre choix pour la suite de sa carrière. C’est le cas du FC Barcelone. Après Liverpool et Manchester City, le club catalan s’est notamment invité à la très restreinte table des courtisans capables de s’attacher les services du numéro 7 parisien. Et les Blaugranas sont prêts à faire les efforts nécessaires.

Le Barça prêt à une folie pour Kylian Mbappé ?

Si le Real Madrid est considéré comme la destination numéro 1 de Kylian Mbappé en cas de départ du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone croit en ses chances quant à récupérer l’attaquant du Paris Saint-Germain l’été prochain. D’après les renseignements livrés par le quotidien madrilène AS, le club catalan compte véritablement s'inviter dans la course à la signature de Mbappé à l’issue de la saison.

Le mois dernier, la presse espagnole évoquait l'intention de Florentino Pérez d'offrir à Kylian Mbappé un contrat de six ans avec à la clé une prime à la signature de 80 millions d’euros. Du côté de Barcelone, l’on estime que le Real Madrid ne pourra pas aller au-delà de 50 millions d’euros dans cette affaire. Pour doubler l’ennemi madrilène, Juan Laporta et les siens sont disposés à signer un chèque de 90 millions d’euros de prime à la signature au Golden Boy 2017. Mieux, le FC Barcelone serait également prêt à offrir à l’enfant de Bondy un salaire plus élevé que les 17 millions d’euros annuels du Real Madrid.