OM-PSG : Pochettino veut faire ravaler leur fierté aux marseillais !

Le match OM-PSG de dimanche n'est pas qu’un match de football. Mauricio Pochettino, entraîneur du Paris SG, veut enlever leur fierté aux Marseillais.

OM-PSG : Pochettino parle de "devoir de fierté"

Dimanche, l’affiche OM-PSG de la 11e journée de Ligue 1 sera la principale rencontre. Pour ce classique, Mauricio Pochettino a fait une sortie fracassante. Le technicien argentin place ce match au-dessus de tout. Pour lui, c’est le type de match sur lequel se joue l’honneur et la « fierté » d’un groupe. Et à ce niveau, il n’a pas l’intention de perdre sa fierté dans la cité phocéenne, selon les propos qu’il a tenus en conférence de presse d’avant--match.

Le compatriote de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, a déclaré que ce « match est spécial ». « Dans notre tête, on veut aller là-bas pour gagner, on ne pense pas à un autre résultat », a-t-il prévenu dans un premier temps avant d’ajouter : « Le classique tient sa propre histoire en fonction de la culture du pays. Celui-ci est un match où il n’y a pas que les trois points à prendre, il y a un devoir de fierté, de l'émotion... c'est des matches qu'il faut gagner…»

Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, un vrai choc

Visiblement, l’ancien entraîneur de Tottenham ne fera aucun cadeau au club phocéen qui sort d’un résultat encourageant (0-0) face à la Lazio Rome en phase de groupe de Ligue Europa Conférence. Les Olympiens sont troisièmes de leur groupe derrière Galatasaray et la Lazio qui comptent respectivement 7 et 4 points. Les Marseillais, même s’ils n’ont que 3 points, restent galvanisés par leur match nul face aux Italiens.

Dans le même cas, le Paris Saint-Germain sort d’un succès 3-2 face au RB Leipzig en Ligue des champions. Il veut maintenant faire la démonstration de sa supériorité face à l’OM, son rival de toujours. Cette mission est largement réalisable pour le club de la capitale qui compte dans ses rangs les meilleurs joueurs du moment. Outre la présence certaine du trio Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi dans le onze, Angel Di Maria devrait faire son retour pour ce classico.

Le PSG a fait savoir que son joueur offensif brésilien Neymar est apte pour le match de dimanche. Absent pour blessure lors du dernier match, l'ancien Barcelonais va beaucoup mieux. "Les soins ont été efficaces" et cela devrait permettre au Brésilien de débuter la rencontre aux côtés de Mbappé. La mauvaise note du point médical de l'équipe de football de Paris est l'absence de Leandro Paredes pour blessure. Il est absent jusqu'à la prochaine trêve.

Sergio Ramos toujours absent des plans de Pochettino

Mauricio Pochettino ne pourra pas non plus compter sur la présence de Sergio Ramos pour cette affiche. Le joueur espagnol, arrivé à Paris blessé, continue de trainer des douleurs. Toujours traité en dehors du groupe, il ne serait plus très loin d'intégrer l'équipe. Mais le rendez-vous de ce dimanche ne sera pas son premier match sous le maillot parisien.

Pour cette rencontre OM-PSG, Pochettino pourrait changer de style de jeu. Le 4-2-3-1 utilisé face au Stade Rennais FC (2-0) pourrait être reconduit. Tout le quatuor offensif composé de Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Neymar Jr et Lionel Messi serait alors aligné d'entrée au grand bonheur des supporters parisiens.