PSG : Coup de théâtre éclatant au Paris SG avant le RB Leipzig

Publié par JEAN-LUC D le 19 octobre 2021 à 18:55

L’heure de vérité se rapproche tout doucement pour le PSG et le RB Leipzig, attendus ce mardi à 21 heures au Parc des Princes, à l’occasion de la 3e journée des phases de groupes de Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle l’équipe parisienne réserve beaucoup de surprises.

Mauro Icardi finalement absent face à Leipzig

Présent en conférence de presse lundi avant la réception du RB Leipzig, mardi en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de Mauro Icardi. Très affecté par sa brusque séparation avec la présentatrice de Mediaset Wanda Nara, l’attaquant argentin était absent à l’entraînement du dimanche et lundi. S’il se donne jusqu’à mardi soir pour prendre une décision concernant le joueur de 28 ans, le coach du PSG a assuré qu’il sera bel et bien dans le groupe qui va affronter le club allemand.

« Concernant Mauro Icardi et ses problèmes personnels, il n’a pas pu s’entraîner aujourd’hui, mais il est dans le groupe pour demain. Nous verrons ce soir quelle est la situation et s’il peut jouer ou non », a déclaré Mauricio Pochettino. Et pour joindre l’acte à la parole, le nom de l’ancien capitaine de l’Inter Milan figurait bel et bien sur la liste des joueurs convoqués par Pochettino et publié cet après-midi par le club de la capitale. Mais aux dernières nouvelles, Icardi ne sera pas en mesure de tenir son rôle face au Allemands ce soir.

« Très affecté » par la séparation annoncée par sa femme, l’international argentin de 28 ans a finalement déclaré forfait « pour des raisons familiales », en accord avec la direction du PSG, selon les informations rapportées par le quotidien sportif L’Équipe. Le journal national explique notamment qu’après s’être rendu à Milan le week-end pour tenter de raisonner son épouse qui l’accuse d’infidélité, Mauro Icardi est bien revenu à Paris en ce début de semaine, raison pour laquelle son coach a pris la résolution de le convoquer pour la troisième journée des phases de groupes de Ligue des Champions contre Leipzig.

D’autant que Neymar et Angel Di Maria, deux renforts offensifs, sont absents pour cette affiche. Finalement, le moral en berne du compatriote de Lionel Messi ne lui permet visiblement pas de jouer ce soir.

Le groupe du PSG pour la réception de Leipzig

Si Sergio Ramos, Leandro Paredes et Neymar, blessés, mais aussi Angel Di Maria, suspendu, sont tous absents, Mauro Icardi sera lui aussi finalement absent dans le groupe retenu par Mauricio Pochettino pour affronter le RB Leipzig, ce soir au Parc des Princes. Le numéro 9 du Paris Saint-Germain, qui rencontre des problèmes personnels en ce moment avec son épouse Wanda Nara et qui a raté tous les derniers entraînements depuis dimanche, ne sera donc pas au stade avec ses coéquipiers ce mardi à 21 heures.

Gardiens : G. Donnarumma, A. Letellier, K. Navas.

Défenseurs : N. Bitumazala, C. Dagba, A. Diallo, A. Hakimi, T. Kehrer, P. Kimpembe, L. Kurzawa, Marquinhos, Nuno Mendes.

Milieux : Danilo, E. Dina-Ebimbe, J. Draxler, I. Gueye, A. Herrera, M. Verratti, G. Wijnaldum

Attaquants : K. Mbappé, L. Messi.