OL : L'analyse de Peter Bosz après la remontada à Prague

Publié par Ange A. le 22 octobre 2021 à 06:15

L’Olympique Lyonnais a signé sa troisième en autant de sorties jeudi contre le Sparta Prague. Entraîneur de l’ OL, Peter Bosz était aux anges après avoir vu ses Gones refaire leur retard de deux buts.

L’ OL renverse le Sparta Prague et garde la tête

Après sa victoire contre l’AS Monaco (2-0) en Ligue 1 Uber Eats, l’Olympique Lyonnais vient d’enchaîner en Coupe d’Europe. Jeudi, l’ OL s’est offert une remontada sur la pelouse du Sparta Prague (3-4). Menés (2-0) après 19 minutes de jeu, Lyon a d’abord réduit le score par Karl Toko Ekambi avant le retour aux vestiaires (42e). Le club rhodanien est revenu de la pause avec de meilleures intentions. Houssem Aouar (53e) et Lucas Paqueta (67e) ont permis aux Lyonnais de refaire leur retard. Une nouvelle réalisation de Toko Ekambi (88e), déjà son 5e dans la compétition, a permis aux Gones de disposer d’un avantage de deux buts. La réduction du score de Ladislav Krejci n’a qu’ajouté du suspense à la fin de la partie.

Les mots de Peter Bosz après le come-back réussi de Lyon

Cette nouvelle performance n’a pas laissé Peter Bosz indifférent. Après la rencontre, le technicien néerlandais a salué la victoire et l’état d’esprit de ses poulains partis chercher ce succès en infériorité numérique à l’extérieur. Malo Gusto a en effet été expulsé à la 74e minute. « On est bien revenus. J’avais dit avant le match que cette équipe aimait les duels, beaucoup courir. Normalement, c’est impossible de revenir dans le match en Europe mais avec le talent, on a réussi à le faire. On a marqué juste avant la pause. C’était important. J’ai dit à l’équipe qu’il fallait gagner et non pas un match nul », a déclaré le coach de l’ OL au micro de la télévision du club rhodanien OLTV.