Chelsea Mercato : Une star de Tuchel en pince pour le Real

Publié par Ange A. le 25 octobre 2021 à 08:45

Comme Kylian Mbappé, plusieurs joueurs rêvent d’arborer la tunique du Real Madrid. C’est sans doute le cas d’un attaquant de Chelsea, grand fan des Merengues comme l’a confié l’un de ses proches.

Une star de Chelsea grand amoureux du Real

Touché à la cheville, Christian Pulisic poursuit actuellement sa rééducation. Alors qu’il peine à justifier les 64 millions d’euros déboursés pour son transfert, Mark, son père a lâché une confidence à son sujet. Une sortie qui pourrait être interprétée comme un appel au Real Madrid, dont l’attaquant de Chelsea a toujours été un grand fan. « J’avais l’habitude de l’appeler Figo quand il était petit parce que nous avons vu beaucoup de matchs du Real Madrid ensemble. Il aimait comment Figo jouait, alors je lui ai acheté un maillot à son nom », a confié le père de Pulisic selon les propos rapportés par Goal. Bien qu’amoureux du club espagnol, l’ailier des Blues a participé à son élimination lors de la dernière campagne de Ligue des champions. Auteur d’un but et d’une passe décisive lors de cette double confrontation, l’Américain avait contribué à l’élimination des Merengues.

Un avenir incertain pour Pulisic à Chelsea ?

Recruté en 2019, Christian Pulisic peine à s’imposer à Stamford Bridge, la faute aux multiples pépins physiques. Il ne compte que 18 buts et 14 passes décisives en 78 apparitions sous le maillot londonien. Touché à la cheville, l’ailier américain manque actuellement le début de saison avec le club londonien. Avant sa blessure avec l’USNT, le joueur de 23 ans avait disputé deux matchs pour un but inscrit. Sur le flanc, l’Américain pourrait finir par ne plus intégrer les plans de Thomas Tuchel. Lequel reste sur une démonstration contre Norwich (7-0) en Premier League. Arrivé du Borussia Dortmund, le fan du Real Madrid est encore sous contrat avec les Blues jusqu’en 2024. Une échéance désormais hypothétique vu ses multiples absences.