Real Mercato : Zinédine Zidane se rapproche d'un club légendaire !

Publié par Thomas le 25 octobre 2021 à 10:45

À peine sort-il d’une longue et belle aventure avec le Real Madrid, qu’il pourrait reprendre du service. Zinédine Zidane est tout proche de reprendre un club légendaire du football, qui connaît une passe difficile à l’heure actuelle, et tout pourrait se boucler rapidement.

Real Mercato : Zidane proche de reprendre Man United

C’est un véritable coup de tonnerre qu'ont vécu ce dimanche, les fans des Red Devils, défaits 5-0 par Liverpool à Old Trafford. Un match plié par les hommes de Jürgen Klopp dès le premier quart d’heure où Diogo Jota a inscrit le but du break (2-0) avant que l’inévitable Mohamed Salah n’inscrive un triplé retentissant en moins de 10 minutes.

Il n’en fallait pas plus pour relancer les rumeurs d’un départ de l’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer, de plus en plus sur la sellette depuis des semaines. Le Norvégien ne fait plus l’unanimité sur le banc de United et un départ est plus que jamais d’actualité. Sous contrat jusqu’en 2024, Solskjaer pourrait céder sa place à une légende du football tricolore, Zinédine Zidane.

Comme l’avance le journaliste italien Nicolò Schira, Zinédine Zidane est la cible numéro 1 du board mancunien en cas de limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer. Si aucune discussion n’a pour l’instant eu lieu entre le Ballon d’Or 1998 et Manchester, le club peut compter sur son attaquant star Cristiano Ronaldo, qui ferait office d’intermédiaire dans le dossier. Selon plusieurs tabloïds britanniques, le Portugais ferait le forcing en interne pour recruter Zidane à la tête de l’équipe.

Longtemps sur les tablettes de l’Équipe de France, Zizou pourrait bien dans un premier temps s’expérimenter en Premier League, un championnat qu’il ne connaît pas encore. Très apprécié outre-Manche, le Français retrouverait deux de ses piliers au Real Madrid, le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo et le défenseur français Raphaël Varane. À l’heure actuelle, Man United pointe à la 7e place, à 6 points du podium, une nouvelle défaite pourrait donc s’avérer fatale pour le technicien norvégien.