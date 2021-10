PSG Mercato : Pochettino s’en va, Zidane prêt à débarquer à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 25 octobre 2021 à 19:20

Mauricio Pochettino va-t-il céder sa place à Zinedine Zidane et connaître la même fin avec le PSG que son prédécesseur Thomas Tuchel ? Fortement décrié depuis le début de la saison, l’entraîneur argentin est sur la sellette. L’ancien coach du Real Madrid est annoncé pour lui succéder sur le banc de l’équipe parisienne.

Mauricio Pochettino poussé vers la sortie au PSG

Interrogé par le JDD, Pochettino a écarté toute idée de départ pour le moment en déclarant notamment : « Si j’ai réclamé mon départ du PSG ? Je n'ai rien demandé puisque je suis ici. Le jour où je voudrai arrêter, je le dirai aux dirigeants et je m'en irai. » Au lendemain d’un nouveau match poussif du Paris Saint-Germain, lors du Classique contre l’Olympique de Marseille (0-0), la tête de Mauricio Pochettino est clairement réclamée par les supporters des Rouge et Bleu.

Son passé de joueur parisien ne suffira pas à calmer les ardeurs de certains supporters qui l'ont déjà pris en grippe. Mauricio Pochettino est de plus en plus critiqué, par les observateurs, les amoureux du Paris SG, les consultants et bien d'autres. La faute à un plan de jeu incompréhensible ou inexistant. Contre l'OM, le club de la capitale a de nouveau livré un match insipide, sans idée directrice visible.

Sur les réseaux sociaux, les irréductibles du PSG s’activent donc pour pousser les dirigeants à nommer un autre entraîneur en remplacement de l’Argentin de 49 ans. Et ce lundi, ESPN assure que l’idée de voir l’ancien manager de Tottenham ne pas passer l’hiver dans la capitale est désormais évoquée en interne. D’autant que le grand rêve du Qatar, Zinedine Zidane, semble intéressé par le poste.

Zinedine Zidane serait prêt à prendre les rênes du PSG

Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane ne dirait pas forcément « non » aujourd’hui si le Paris Saint-Germain fait appel à lui pour prendre la place de Mauricio Pochettino. D’après les renseignements recueillis par le Mundo Deportivo, le technicien tricolore est désormais ouvert à la possibilité de prendre les rênes de l’équipe parisienne en cas de départ du successeur de Tuchel.

Désireux de rentrer s’installer en France, Zizou se verrait bien sur le banc du PSG pour manager Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et tout le riche vestiaire des Rouge et Bleu. Convaincu de son choix, il aurait notamment éconduit des offres de Manchester United et de Newcastle United, selon le même quotidien catalan. La balle est donc dans le camp de Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et de Doha.