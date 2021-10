Clermont Foot : Accident, réaction de Bayo après sa garde à vue

Publié par ALEXIS le 26 octobre 2021 à 00:50

Mohamed Bayo, meilleur buteur de Clermont Foot, a réagi via son compte Twitter, suite à son interpellation et sa garde à vue de 24 heures, relativement au délit de fuite après un accident de la route, dont il est l’auteur.

Clermont Foot : Mohamed Bayo jugé en juin 2022

Mohamed Bayo est poursuivi pour « conduite en état d'ébriété et blessures involontaires » après le match contre le FC Nantes, samedi dernier. Il avait été interpellé dimanche et placé en garde à vue jusqu’à ce lundi. L’attaquant de Clermont Foot avait causé un accident après avoir brûlé un feu rouge avec un taux d'alcool au dessus de la limite. Relaxé après sa garde à vue de 24 heures, l’avant-centre du club promu en Ligue 1 a été convoqué par le tribunal de Clermont-Ferrand où la date de son audience a été fixée. Il passera devant le juge le 28 juin 2022 selon Foot Mercato. Rappelons que le joueur de 23 ans avait été condamné pour des faits similaires en 2019 dans l'Oise. Son permis de conduire lui avait été retiré en son temps pour 6 mois.

Le buteur présente ses excuses et demande pardon

En attendant son jugement, Mohamed Bayo « regrette » son acte. Mais il dit « assumer » entièrement « ses erreurs, sa responsabilité » et demande pardon. « Au moment de l’accident, j’ai paniqué, j’ai eu peur des conséquences. Loin d’être lucide, j’ai, dans un premier temps, quitté les lieux, mais j’ai souhaité porter secours aux victimes et revenir pour assumer. Oui, j’assume. J’assume mes erreurs, j’assume ma responsabilité et je souhaite, du plus profond de mon coeur, présenter toutes les sincères excuses aux blessés, à leurs familles, leurs proches. Mais aussi à mon club, mes coéquipiers, mon entraîneur et son staff à la ville de Clermont, à ma famille… » a écrit le N°27 du CF63.

En conclusion, Mohamed Bayo a déclaré : « J’ai fait preuve d’une attitude irresponsable. Je regrette d’avoir mis en dangers la vie des autres. Je prends acte des décisions qui seront prises et j’ai conscience de la gravité de mes actes. […] Pardon ». Sur le terrain, l'international guinéen a marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives en 10 matchs de Ligue 1 disputés cette saison avec Clermont Foot.