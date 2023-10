Sorti sur blessure dimanche dernier à Marseille lors de la défaite 3-0 du Havre, Mohamed Bayo devrait être présent face au RC Lens.

Le Havre-RC Lens : Mohamed Bayo devrait jouer

Il devait partir avec la Guinée pendant la trêve internationale, mais à la 70e minute de jeu à Marseille dimanche dernier, Mohamed Bayo s'est blessé, et a dû laisser sa place. Par la même occasion, il a fait une croix sur les deux rencontres internationales de sa sélection. Désormais, la question est de savoir si l'ancien clermontois sera opérationnel pour la reprise du champion la semaine prochaine face au RC Lens.

Et si le pessimisme était de mise il y a encore quelques jours, la tendance a changé ces dernières heures. Selon les informations divulguées par Allez Lens, Mohamed Bayo devrait bien être présent sur la pelouse du stade Océane pour affronter les Sang et Or.

Le HAC reste sur deux défaites de suite en Ligue 1

Une réaction est attendue du côté du Havre. Défait à Marseille dimanche dernier sur le score de 3-0, les Havrais ont concédé leur deuxième défaite de suite après celle concédée face au LOSC le 1er octobre dernier à domicile. Au classement, le HAC siège à la 13e position, et ne compte plus que deux petits points d'avance sur la zone de relégation.

Face au RC Lens, les Normands n'auront pas d'autres choix que de s'imposer pour se donner de l'air, et reprendre confiance dans le jeu. Il faudra pour cela proposer une bien meilleure prestation que lors des deux dernières sorties.