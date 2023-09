Dans un entretien accordé à la presse, Mohamed Bayo souhaite effacer le triste épisode de sa sortie nocturne. Il veut passer à autre chose grâce au Havre.

LOSC : Mohamed Bayo veut redorer son image au Havre AC

La nuit du samedi 20 août 2022, sa vie de footballeur a basculé. Mohamed Bayo avait été écarté par Olivier Létang après une virée nocturne alcoolisée, jugé irresponsable alors qu'un match contre le PSG se profilait le dimanche. Depuis, les temps ont changé. L'attaquant a été prêté au Havre AC, promu cette saison en Ligue 1. Une occasion en or pour le joueur de se créer une nouvelle image, loin des polémiques l'entourant dans le Nord-Pas-de-Calais.

Dans un entretien accordé à L'Équipe, Mohamed Bayo n'a pas voulu se cacher. Désormais dans un nouveau club, il estime que cette période l'a grandement marqué sur le plan mental et sportif. « Je pense que ça m’a poursuivi. […] Quand tu es footballeur, tu n’es plus maître de ta vie, tout ce que tu fais va être scruté. Et tout le monde fait des erreurs. […] J’en ai fait et je pense que j’ai payé le prix ». Malgré 30 rencontres jouées pour son unique saison à Lille (5 buts, une passe décisive), l'attaquant de 25 ans se sent plus libéré au HAC.

Des débuts réussis avec Le Havre AC

Mohamed Bayo veut désormais changer. Toujours en Ligue 1, il a fait ses débuts sous les couleurs du promu normand. Pour le moment, l'adaptation est réussie pour l'ancien Clermontois, auteur de 2 buts en 4 matchs. Dans cette nouvelle période, le buteur de 25 ans n'oublie pas le soutien qu'il a eu au LOSC : « Quand Rémy (Cabella) a pris ma défense, ça m’a fait beaucoup de bien de sentir que même au sein de l’équipe, certains ont essayé de défendre l’indéfendable. Dans le contexte (avec la défaite 7-1 contre le PSG, ndlr), tout était réuni pour ne s’en prendre qu’à moi » se rappelle-t-il.

Titulaire contre Clermont, son ancien club cet après-midi, Mohamed Bayo a encore frappé avec un but à la septième minute (2-1 score final). De quoi parfaitement lancer les Ciel & Marine, désormais aux portes du top 5 (5ème, 9 pts). Une chose est sûre, le buteur fait tout pour passer à autre chose.