Nice-OM : Galtier prépare une grosse surprise contre Marseille

Publié par Timothée Jean le 26 octobre 2021 à 15:33

Le choc Nice-OM, comptant pour la 3e journée de Ligue 1, va se rejouer ce mercredi à huis clos au Stade de l'Aube à Troyes. L’entraîneur niçois Christophe Galtier réserve une surprise aux Marseillais pour cette rencontre au sommet du championnat.

Nice-OM : Un retour important dans le onze de départ de Galtier

L’heure des retrouvailles a sonné ! Interrompu à la 75e minute suite à l’invasion des supporters sur la pelouse du terrain, le match entre l’ OGC Nice et l’ OM, comptant pour la 3e journée de Ligue 1, sera rejoué ce mercredi à huis clos au Stade de l'Aube à Troyes. Si les Aiglons menaient au score (1-0) avant l’arrêt du match, ils devront tout refaire face à un redoutable adversaire phocéen. Et pour ce choc face à l’Olympique de Marseille, l’entraîneur Christophe Galtier devrait sortir l'artillerie lourde. Le coach du Gym procédera à quelques changements dans son onze de départ.

Entré en cours de jeu lors de la victoire renversante face à l’ Olympique Lyonnais (3-2), Youcef Atal postule pour une place de titulaire face aux Marseillais. L’Équipe assure en effet que l’international algérien sera titulaire dans le couloir droit du Gym face à l’ OM. Il faut dire que Youcef Atal a réalisé une excellente prestation contre l'OL, de quoi consolider le choix de son entraîneur.

Christophe Galtier refuse l’étiquette de concurrent

Avant ce choc contre l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice occupe la 3e place de Ligue 1 avec 19 points et à une longueur d'avance sur son adversaire direct. Les Aiglons seront donc de redoutables concurrents face aux Marseillais. Mais l’entraîneur Christophe Galtier garde la tête sur les épaules et refuse de s’enflammer. « Il ne faut pas chercher de qui on est le concurrent, mais faire une saison beaucoup plus agréable, confortable pour pouvoir s’améliorer match après match. Il faudra être très justes dans le placement face à Marseille », a récemment déclaré Christophe Galtier.