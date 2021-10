OGC Nice : La réponse de Galtier à Belmadi pour Andy Delort

Publié par Ange A. le 16 octobre 2021 à 04:30

Au lendemain de la nouvelle sortie de Djamel Belmadi concernant Andy Delort, Christophe Galtier a été invité à réagir. Le coach de l’OGC Nice a glissé un tacle subtil en guise de réponse au sélectionneur algérien.

Galtier recadre Belmadi après son nouveau tacle sur Delort

Nouvel attaquant de l’OGC Nice, Andy Delort est au cœur d’une polémique en Algérie. L’avant-centre de 30 ans a décidé de mettre sa carrière internationale entre parenthèses pour se consacrer à son nouveau club. Raison pour laquelle il a décliné sa convocation lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Une décision qui passe mal aux yeux de Djamel Belmadi. Jeudi sur les ondes de RMC Sport, le sélectionneur des Fennecs a assimilé cette décision de Delort à un manque de respect. Vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a été invité à réagir aux propos du technicien algérien. L’entraîneur des Aiglons trouve cette sortie excessive.

« Il faut laisser les propos au sélectionneur algérien. Je l’ai connu en tant que jeune joueur, c’était un bon footballeur déjà très excessif. Ça se confirme en prenant de l’âge. Des fois, on s’assagit, d’autres, on ne s’assagit pas. Je l’ai trouvé très excessif jeudi », a glissé le coach de Nice selon les propos relayés par Foot Mercato.

Une lourde sanction en vue contre Delort ?

Alors qu’il peut compter sur le soutien de Christophe Galtier, Andy Delort est déjà dans le collimateur de son sélectionneur. L’entraîneur de l’Algérie n’envisage pas de faire appel à l’attaquant de l’OGC Nice en cas de qualification pour le Mondial au Qatar l’année prochaine. « Donc nous, on va jouer sous 40 degrés au Niger, dans des conditions exécrables, on va se taper dans toute l’Afrique pendant une campagne de qualifications qui est un peu un enfer, et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée : "C’est bon je suis dispo maintenant ?" C'est doublement nous manquer de respect », a indiqué le coach des Fennecs.