Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2023 à 14:55

Ciblé par le PSG depuis plusieurs saisons, Mohamed Salah voudrait quitter Liverpool cet été. Son représentant a évoqué son avenir sur les réseaux sociaux.

Samedi, Foot Mercato a relevé que Mohamed Salah aurait envie de quitter Liverpool cet été. Grand fan de l’attaquant égyptien, Nasser Al-Khelaïfi aimerait le faire venir au Paris Saint-Germain. Désireux de s’attacher les services d’une grande star arable afin d’affirmer son influence dans le Moyen-Orient, le Qatar serait prêt à dérouler le tapis rouge au buteur des Reds. Et cela tombe bien puisque le journaliste Santi Aouna assure que l’ancien ailier de Chelsea aurait des envies d’ailleurs après avoir passé six saisons à Anfield.

Une ouverture que le PSG voudrait mettre à son actif pour tenter de convaincre Mohamed Salah de venir en Ligue 1, même si le protégé de Jürgen Klopp accorderait sa priorité à un transfert en Espagne. Alors que cette grosse rumeur a enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures, l’agent du joueur de 30 ans est sorti du silence pour faire la lumière sur la situation de son client.

PSG Mercato : L’agent de Mohamed Salah dément son envie de départ

Malgré une prolongation signée en juillet dernier et le liant désormais à Liverpool jusqu’au 30 juin 2025, Mohamed Salah penserait sérieusement à un changement d’air cet été afin de découvrir un nouveau projet avant la retraite. Si le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi sont prêts à lui offrir un salaire en or pour le voir évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, le double Ballon d’Or africain (2017 et 2018) serait encore loin de quitter le club de la Mersey.

En tout cas, son agent assure n’avoir pas encore évoqué le sujet avec le principal concerné. « D'où tenez-vous cela si même Mohamed et moi n'en avons pas discuté ? S'il te plait, dis-nous », a écrit Ramy Abbas Issa, en reprenant sur sa page Twitter la publication de Santi Aouna annonçant les envies d’ailleurs de Salah. Le PSG est donc fixé.