PSG Mercato : Un énorme joueur se rapproche du Paris SG !

Auteur d’un mercato flamboyant cet été, considéré par beaucoup comme le plus grand de son histoire, le PSG peine cependant à convaincre les observateurs du football. Après le match nul contre Marseille dimanche dernier, le moral n’est pas au beau fixe dans la capitale, cependant, le club a reçu une très bonne nouvelle venue d’Angleterre, qui devrait enflammer le prochain marché des transferts Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Pogba plus que jamais sur le départ à United

Le journaliste italien Fabrizio Romano avait fait part il y a quelques semaines, qu’après un mercato tonitruant cet été, les dirigeants du Paris Saint-Germain ne se concentraient désormais que sur un objectif, signer un grand milieu de terrain pour 2022. "Ce que je veux dire aux fans du PSG, c'est de ne pas s'inquiéter, car le Pairs SG travaille déjà pour faire quelque chose d'important l'été prochain, au milieu notamment, ils prévoient de faire quelque chose de vraiment immense, ils veulent signer un top milieu mondial. Le milieu c'est l'objectif du club l'été prochain", avait déclaré l’insider italien via sa chaîne Twitch.

Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG supervise plusieurs grands milieux de terrain, et mène une lutte sans merci avec d’autres cadors comme le Real ou le Barça. Si beaucoup de noms circulent autour du Parc des Princes, c’est bien Paul Pogba qui fait figure de grand favori dans l’esprit des dirigeants parisiens. Et pour cause, le champion du Monde 2018 voit son contrat se terminer l’été prochain à Man United, et réalise un début de saison superbe, avec déjà 7 passes décisives.

Seulement, si le Français a débuté la saison de manière tonitruante, ses dernières performances, dont notamment un carton rouge obtenu contre les Reds un quart d’heure après son entrée en jeu, ont créé un désamour certain auprès des fans. En supplément, le joueur de 28 ans est en conflit avec son coach actuel Ole Gunnar Solskjaer, aussi pris en grippe par les supporters mancuniens. Une fracture qui aurait poussé le joueur à forcer son départ en interne.

Comme l’avance The Sun, Paul Pogba ne devrait pas prolonger chez les Red Devils et partira bien de United si le technicien norvégien venait à être conservé par ses pairs. Une aubaine pour Paris, et Leonardo, qui disposeraient désormais d’une autoroute pour signer la star tricolore. Si le Real Madrid est aussi sur le coup, les dernières tendances venues d’outre-Manche affirment que le PSG reste en tête dans la course au milieu de terrain.