OL : Kadewere, un gros coup dur se confirme après Nice !

Publié par Ange A. le 28 octobre 2021 à 00:28

Expulsé lors de la défaite de Lyon dimanche contre l’OGC Nice, Tino Kadewere est fixé sur son sort. L’attaquant de l’ OL n’a pas été épargné par la Commission de discipline de la LFP réunie mercredi.

Kadewere prend cher auprès de la LFP après Nice – OL

Après six matchs sans défaite, l’Olympique Lyonnais a chuté dimanche sur la pelouse de l’OGC Nice. Alors qu’il disposait d’un avantage de deux buts, l’ OL s’est sabordé dans les dix dernières minutes pour finalement s’incliner (3-2). Un résultat notamment dû à l’expulsion de Tino Kadewere auteur d’un tacle non maîtrisé sur son ancien coéquipier Melvin Bard. Après son rouge reçu contre Nice, l’attaquant zimbabwéen vient d’écoper d’une lourde sanction de la LFP. Réunie mercredi, la Commission de discipline de la Ligue a infligé trois matchs de suspension au Lyonnais. Lequel manquera donc les prochains rendez-vous de Lyon contre Lens ce samedi, Rennes et surtout l’Olympico contre Marseille.

La sortie d’Aulas suite à l’expulsion de Kadewere

Président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a apporté son soutien suite au rouge reçu par Tino Kadewere. Le patron de l’ OL assure notamment que son attaquant n’était pas à 100% pour disputer le choc contre l’OGC Nice. Le dirigeant rhodanien assure que l’ancien Havrais était affecté par des problèmes personnels avant cette rencontre. « J’ai vu que notre joueur expulsé, Kadewere s’est fait vilipender. Il a eu un drame familial le matin du match. Je lui viens en aide. Il a vécu des moments très durs », a indiqué le président Aulas sur le site officiel du club. Suspendu pour les trois prochains matchs de Lyon, l’attaquant de 25 ans réalise un début de saison en deçà des attentes. En six apparitions (184 minutes), le Zimbabwéen ne compte aucun but, encore moins de passe décisive depuis le début de la campagne 2021-2022.