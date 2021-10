PSG Mercato : Mbappé, une grande nouvelle tombe pour le Real !

Publié par JEAN-LUC D le 28 octobre 2021 à 19:17

Le PSG doit se faire une raison pour Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant de 22 ans a d’ores et déjà réglé la question de son avenir avec le Real Madrid.

Le PSG ne lâche rien pour Kylian Mbappé !

Arrivé au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid l’été prochain. Mais d’après les informations divulguées ces derniers jours par Sky Sports, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont toujours déterminés à convaincre l’ancien avant-centre de l’AS Monaco de parapher un nouveau bail en faveur du Paris SG. La chaîne sportive assure même que les discussions se poursuivent avec les représentants de l’international français qui pourra négocier avec d’autres clubs à compter du 1er janvier 2022.

Dans une interview accordée début octobre au quotidien L’Équipe, Mbappé déclarait notamment : « Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l'aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. » Ouvrant ainsi la porte à une probable prolongation de son contrat avec le club de la capitale. Mais selon un spécialiste du marché, l’enfant de Bondy a d’ores et déjà réglé la question de son avenir.

Mercato PSG : Plus aucun espoir pour Kylian Mbappé

En effet, selon les dernières indiscrétions relayées par le journaliste Gianluca Di Marzio, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison pour rejoindre librement le Real Madrid. Arrivé en août 2017 en provenance de l’AS Monaco et un chèque de 180 millions d’euros, le Champion du monde 2018 a pris la résolution de s’offrir un nouveau challenge après avoir défendu durant cinq saisons le maillot du club de la capitale.

« Mbappé a décidé de saisir une nouvelle chance. Ce n’est pas une question d’argent. Il ne s’agit pas de quitter le PSG ou la France. Il s’agit pour lui de chercher un nouveau défi et de vouloir jouer au Real Madrid », a déclaré le spécialiste mercato de Sky Sports Italia pour le média allemand Wet Freunde.

Puis d’ajouter : « Quand la volonté est forte, il est difficile de changer ses idées. Il a déjà un contrat avec le Real Madrid. Il ne pourra signer qu’en février. Seule une incroyable surprise peut changer cette décision finale de Kylian. Il a déjà pris sa décision. » Le PSG va donc devoir s’activer sur le marché pour lui trouver un digne successeur.