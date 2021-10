PSG : Kylian Mbappé fait une annonce importante avant le LOSC !

Publié par JEAN-LUC D le 29 octobre 2021 à 11:27

En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le PSG accueille le LOSC ce soir au Parc des Princes. Quelques heures avant cette rencontre, Kylian Mbappé, l’attaquant parisien, a fait une importante déclaration.

Mbappé a réitéré son désir de participer aux JO de Paris 2024

Forfait pour la réception de Lille OSC, en raison d’une infection du nez et de la gorge, Kylian Mbappé a insisté sur son grand rêve après la Coupe du monde et la Ligue des champions. L’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France a déclaré sa flamme aux Jeux olympiques et réitéré son envie de prendre part à ceux que Paris organisera en 2024.

« Je veux vivre les Jeux de Paris. C’est un sentiment fort, intérieur, comme si j’étais destiné à participer à cette immense fête dans ma ville, dans mon pays, cent ans après la dernière compétition en France (des Jeux d’été). C’est un rêve d’enfant qui ressort. Je rêve d’aller voir d’autres sports qu’on n’a pas le temps de voir le reste de l’année: le judo, le handball et le basket masculin féminin, le 3×3 en basket, le volley, le canoë, même le skate ! », a déclaré le joueur de 22 ans jeudi soir à la soirée de présentation du festival « Sport en Seine », dans une lettre exclusive à L’Équipe. Un nouveau message fort lancé à ses dirigeants, mais également de la Fédération française après l’échec de sa tentative de 2020. Une chose qui semble lui être restée en travers de la gorge.

Kylian Mbappé glisse un petit tacle au PSG !

Devant les médias, Kylian Mbappé a fait mention hier soir de son incompréhension quant à la décision du Paris Saint-Germain de lui avoir refusé de participer aux Jeux Olympiques avec la délégation française à Tokyo cet été.

« Déjà, en 2020, pour les Jeux de Tokyo, j’avais envie d’y participer, c’était un objectif, mais on m’a vite coupé l’herbe sous le pied… Quand on voit ce que les équipes de France ont réussi… On gagne en volley, en hand, on est finaliste en basket contre les États-Unis. Ils sont partis chercher l’or et ont fait honneur à la France. J’espère vivre ça et faire la même chose en 2024, avec une équipe qui rassemblerait les meilleurs joueurs du moment », a-t-il indiqué.

En fin de contrat avec le Paris SG, Mbappé espère désormais que son prochain club lui permettra de réaliser ce rêve puisque « ces Jeux seront en France, ce sont ceux du centenaire à Paris. Ce n’est pas la plus grande compétition au niveau du foot, mais il faut faire les Jeux dans sa carrière. C’est quelque chose d’inouï quand tu es amoureux de sport. »