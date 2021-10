Stade Rennais : Compo du SRFC contre Troyes, trois cadres incertains

Publié par Thomas le 29 octobre 2021 à 20:57

Ce dimanche, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du promu troyen, 15e de Ligue 1. En pleine bourre depuis un mois maintenant, le SRFC va tenter d’enchaîner ce dimanche un 6e succès de rang. À cette occasion, Bruno Genesio pourra compter sur une équipe presque au complet, avec tout de même trois incertitudes importantes.

Stade Rennais : Doku toujours absent, trois cadres incertains

Il faudrait remonter à bien longtemps pour voir une équipe rennaise en telle forme. Invaincus depuis 7 matchs, les Rouge et Noir sont sur un petit nuage, mieux encore, les Bretons ont enregistré dimanche dernier une 5e victoire d’affilée, contre le RCSA. La passe de 6 pour Genesio et ses hommes ce week-end ? C’est en tout cas le souhait des supporters, qui ont eu la joie de pouvoir assister vendredi matin à l’entraînement des joueurs rennais à La Piverdière pour la première fois depuis la crise sanitaire, soit 20 mois après.

Pour cette rencontre cruciale, Bruno Genesio disposera d’une équipe très compétitive, malgré quelques points noirs. Recrue phare de l’été 2020, l’attaquant belge, Jérémy Doku, ne sera toujours pas de la partie contre l’ESTAC. Pas remis à 100 % de sa blessure contre le FC Nantes fin août, le joueur de 19 ans est attendu dans le groupe rennais début novembre.

Mais la véritable incertitude du Stade Rennais réside au milieu de terrain. Ce vendredi en conférence de presse, le coach du SRFC a évoqué un possible forfait de Jonas Martin, touché à la cuisse. Le Français, qui sera suspendu contre Lyon, pourrait donc également manquer le déplacement à Troyes, et devrait laisser sa place à la recrue Baptiste Santamaria. Le journaliste François Rauzy de France Bleu Armorique, évoque également que Birger Meling et Flavien Tait ont été préservés à l’entraînement pour des gênes à la cheville et à la hanche mais devraient bien faire partie du déplacement. Ces dernières tendances laissent donc envisager un 11 assez solide du côté Rennais.

Composition probable du Stade Rennais contre Troyes :

Gardien : Alfred Gomis

Défenseurs : H. Traoré, N. Aguerd, L. Badé, B. Meling

Milieux de terrain : F. Tait, B. Santamaria, B. Bourigeaud, K. Sulemana

Attaquants : G. Laborde, M. Terrier

Titulaire depuis plusieurs semaines maintenant en défense central, Warmed Omari devrait être laissé au repos contre le promu, au profit de la recrue Loïc Badé. Très décevant avec le SRFC, l’ancien Lensois pourrait recevoir de précieuses minutes de temps de jeu face au 15e de Ligue 1, dans l’optique de regagner en confiance.