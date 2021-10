Barça Mercato : Après Al Sadd, terribles aveux du club sur Xavi

Publié par JEAN-LUC D le 31 octobre 2021 à 14:17

Hier, Al Sadd a tenu à rappeler au Barça que Xavi est sous contrat jusqu’en 2023. Après cette sortie du club qatarien, Barcelone a réagi.

Le club de Xavi Hernandez tape du poing sur la table

Après plusieurs semaines de suspenses et de rebondissements, le Barça a fini par se séparer de Ronald Koeman, mercredi soir, après la défaite face au Rayo Vallecano (0-1). Pour pallier le départ de l’entraîneur néerlandais, le FC Barcelone a fait de son ancien milieu de terrain Xavi Hernandez sa priorité numéro 1. Et alors que Joan Laporta et les siens travaillent en coulisses pour l’intronisation de leur ancien capitaine sur le banc, le club actuel de ce dernier a tapé du poing sur la table, rappelant au passage que le Champion du monde 2010 n’est pas un agent libre.

« En réponse à ce qui est en train de circuler, la direction de Al Sadd réaffirme que Xavi a un contrat de deux ans avec le club et se concentre pleinement sur les prochains matchs de l'équipe, pour maintenir notre avance en tête du championnat et défendre notre titre », a déclaré le club qatari avant que son directeur sportif, Ahmed Al Ansari, ne vienne enfoncer le clou avec une précision en bonne et due forme pour les dirigeants barcelonais.

« Il n'y a aucune offre officielle sur la table d'aucune partie. Tout club qui a un peu de professionnalisme est censé négocier avec l'autre partie s'il veut un joueur ou un entraîneur sous contrat », assène-t-il. Après cette levée de boucliers à Doha, la direction du FC Barcelone a apporté d’importantes précisions sur le dossier Xavi.

Xavi, l’entraîneur idéal, mais pas l’unique option

À l’issue du match nul entre le FC Barcelone et Alavés, samedi, Javier Calleja, l’entraîneur du club basque, a donné son point de vue sur la probable arrivée de Xavi Hernandez sur le banc barcelonais. Dans des propos rapportés par le Mundo Deportivo, le coach espagnol n’a pas caché que « Xavi est l’entraîneur idéal pour le Barça. Il n’y a pas meilleur que lui pour connaitre le club. Il a la philosophie du Barça dans les veines. »

Qu’à cela ne tienne. L’actuel coach d’Al Sadd possède certes le profil idéal pour le poste, mais la direction de l’écurie catalane travaille également sur d’autres pistes pour la succession de Ronald Koeman. « Le secrétariat technique travaille depuis quelques jours pour trouver la meilleure solution. Il y a plusieurs options et Xavi en fait partie. Le fait de nous imposer des "délais" ne ferait qu'accroître la pression sur nous et pourrait compliquer les négociations qu'on mène », a indiqué Rafa Yuste, le directeur sportif de l’actuel 9e de Liga.

En attendant, Sergi Barjuan assure l’intérim actuellement à Barcelone.