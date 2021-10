OM : Marseille renoue avec la victoire et attend la Lazio

Publié par Ange A. le 31 octobre 2021 à 23:45

Après trois matchs nuls, l’Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs dimanche contre le Clermont. L’ OM s’est imposé sur le plus petit des scores avant de recevoir la Lazio Rome en C3.

L’ OM retrouve le chemin de la victoire

Fin de la série noire pour l’Olympique de Marseille. Opposé au Clermont Foot dimanche, l’ OM s’est imposé sur le plus petit scores. Un but de Cengiz Ünder (25e), son quatrième de la saison en Ligue 1, a permis à l’ OM de mettre fin à sa disette de trois matchs nuls successifs. Grâce à ce succès, le club phocéen remonte à la 3e place du championnat derrière le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice, son dauphin. De quoi satisfaire Jorge Sampaoli. L’entraîneur marseillais s’est exprimé après la rencontre.

La satisfaction de Sampaoli après le succès de l’ OM

Le coach de l’Olympique de Marseille se réjouit du fait que ses poulains appliquent ses consignes. « L’objectif, c’est de concurrencer les meilleures équipes. Jusqu’ici, l’équipe répond bien à ce que je demande et on a de bons résultats. On a dû beaucoup modifier la structure de notre équipe, faire jouer des joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs mais pour l’instant, l’équipe répond bien et on est sur le bon chemin », a lâché le coach de l’ OM à Prime Video. Avec ce succès, les hommes de Jorge Sampaoli se rassurent surtout avant de recevoir la Lazio Rome jeudi en Ligue Europa. Le club phocéen court toujours après sa première victoire dans cette compétition. Les Marseillais enregistrent jusqu’ici trois nuls en autant de journées.