Real Madrid Mercato : Mourinho veut débaucher chez les Merengues

Publié par Timothée Jean le 01 novembre 2021 à 22:03

Entraineur de l’AS Rome, José Mourinho ambitionne de recruter au sein de l’effectif du Real Madrid. Dani Ceballos est dans le viseur du portugais.

Real Madrid Mercato : Mourinho fonce sur Dani Ceballos

De retour au Real Madrid après deux années de prêt à Arsenal, Dani Ceballos n'a disputé aucune rencontre avec le club madrilène cette saison. De retour de blessure, l’Espagnol ne parvient pas à se faire une place au sein d'un milieu de terrain très dense et encore plus avec l’arrivée d'Eduardo Camavinga. En manque de temps de jeu chez les Merengues, Dani Ceballos est poussé vers la porte de sortie. Il pourrait profiter de la prochaine fenêtre des transferts pour mettre les voiles, et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

Absent des plans de Carlo Ancelotti, le milieu de terrain de 25 ans conserve une belle cote en Série A où José Mourinho aimerait l’attirer. La Gazzetta dello Sport assure en effet que l’entraineur de l’AS Rome s’active en coulisse pour arracher sa signature. La source explique que le coach portugais a même déjà fait du Madrilène l’une de ses cibles privilégiées pour le mercato d'hiver. Mais l’AS Rome devra se montrer très convaincant sur ce dossier pas vraiment facile.

Real Madrid : Ceballos a une idée pour rebondir

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Dani Ceballos aurait déjà une idée précise pour son futur club. Même s’il n’écarte pas l’idée de rejoindre l’AS Rome de José Mourinho cet hiver, l’Espagnol accorderait sa préférence à un retour au sein de son club formateur, le Real Betis. Onda Bética, un média local, révélait récemment que les négociations entre les différentes parties avaient déjà débuté pour un éventuel prêt de Ceballos. Cependant, ce deal n’a pas abouti, car le Real Madrid souhaiterait imposer une obligation d'achat en fin de saison et celle-ci serait fixée à hauteur de 15 à 20 millions d'euros. Les dirigeants de l’AS Rome sont donc prévenus, ils devront se montrer généreux pour arracher aux Madrilènes leur joueur indésirable.