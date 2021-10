PSG : premières nouvelles de Lionel Messi après le LOSC

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2021 à 11:57

Victorieux face au LOSC (2-1), le PSG a perdu Lionel Messi sur blessure hier soir. L'entraîneur Pochettino donne des nouvelles du joueur.

PSG : La blessure de Lionel Messi est moins grave

Titularisé à la pointe de l'attaque du PSG face à Lille OSC, vendredi soir au Parc des Princes, Lionel Messi a dû céder sa place à son compatriote Mauro Icardi à la pause. Annoncé incertain avant le match en raison d'une gêne musculaire, l’ancien capitaine du FC Barcelone n’a disputé que 45 minutes contre les Dogues. Au micro de Prime Vidéo, en zone mixte, son coéquipier Angel Di Maria a donné les premières nouvelles en déclarant : « il avait une gêne avant le match et c’est revenu en jouant. Il est sorti par précaution, je n’en sais pas plus. »

Avant d’être remplacé, Messi a affiché beaucoup de difficultés sur le terrain. Mais son entraîneur Mauricio Pochettino s’est voulu rassurant : le sextuple Ballon d’Or va bel et bien faire partie du groupe du PSG qui fera le déplacement à Leipzig pour la quatrième journée des phases de groupes de l’ Uefa Ligue des champions.

« Il sera disponible pour le prochain matc », a lancé l’entraîneur du Paris SG après avoir reconnu l’avoir sorti « par précaution » et que la « décision » a été « prise avec le département médical. » Le successeur de Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain a ensuite salué l’état d’esprit de ses hommes qui ont su faire face à l’adversité jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre de la rencontre.

PSG : Pochettino salue l’état d’esprit de ses joueurs

Mené (0-1) jusque dans le dernier quart d’heure de la rencontre, le Paris Saint-Germain a trouvé les ressources nécessaires pour aller chercher la victoire grâce à des buts de Marquinhos et Angel Di Maria. Même si l’équipe de Mauricio Pochettino n’a pas brillé une nouvelle fois, elle continue de gagner quand tout porte à croire qu’elle est sur le point de vaciller. Un état d’esprit mis en relief par le coach argentin en conférence de presse.

« Ce n’est pas un hasard si l’équipe répond de cette façon face à l’adversité. Cela montre un bon état d’esprit et de la combativité. On veut gagner et on veut le faire de la meilleure façon possible. L’équipe souffre, mais répond au bon moment, en faisant les bonnes choses », a déclaré l’ancien manager de Tottenham avant d’établir un petit bilan en championnat.

« Ce ne peut pas être pas un hasard que l’on ait gagné dix matchs sur douze en championnat en le méritant, même si ce n’est pas avec l’écart espéré. On veut continuer à s’améliorer. Je retiens la mentalité, le caractère de l’équipe. C’est important pour gagner des titres », a précisé Pochettino. Mercredi soir, l’équipe parisienne sera sur la pelouse du RB Leipzig en Ligue des Champions.