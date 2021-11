PSG Mercato : C'est fait, un énorme dossier au milieu bouclé !

Publié par Thomas le 02 novembre 2021 à 16:15

À la recherche d’un milieu de terrain de haut niveau pour l’année 2022, le PSG vient de voir l’un de ses dossiers prioritaires se boucler ce mardi.

PSG Mercato : Franck Kessié d’accord avec les Spurs

C’est l’une des pistes chaudes de Leonardo depuis le début de saison et elle vient de connaître une tournure inespérée. Longtemps dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de l’AC Milan, Franck Kessié, est tout proche de rallier l’Angleterre et faire un pied de nez à l’écurie Rouge et Bleu.

Comme l’avance le journaliste italien Rudy Galetti, très proche du dossier, l’agent du joueur est tombé d’accord avec Tottenham, et son président Daniel Levy, pour une signature en 2022. Les Spurs, ont promis un salaire conséquent de 10 millions d’euros par saison au milieu ivoirien, assorti d’une prime colossale à la signature pour son agent, George Atangana.

C’est un jour que les fans de Tottenham ne risquent pas d’oublier, en plus de cet accord inespéré entre le milieu rossonero et le club londonien, les Spurs ont vu débarquer ce mardi un nouvel entraîneur de renom à la tête du club, en la personne d'Antonio Conte. L’ancien coach de l’Inter a paraphé un contrat d’une saison et demie à Tottenham, et aura pour mission de requinquer une équipe agonisante, 9e de Premier League après 10 journées.

Pogba, seule option du PSG pour 2022

C’est un véritable coup de massue pour les dirigeants parisiens, qui misaient beaucoup d’espoir sur le milieu de terrain milanais. Si Paris a réalisé un mercato estival sensationnel, son grand objectif pour 2022 était de blinder son entrejeu, en enrôlant un milieu de classe mondiale. Très déçu du rendement de sa recrueGeorginioWijnaldum, le Paris Saint-Germain avait réactivé deux pistes prioritaires, Franck Kessié et Paul Pogba.

Les deux mastodontes voient tous les deux leurs contrats se terminer en 2022, et ne comptent pas prolonger dans leurs clubs respectifs. Après l’accord trouvé entre les Spurs et l’Ivoirien, Leonardo devrait prochainement mettre les bouchées doubles sur le dossier Pogba. Concurrencé par le Real Madrid et le Barça, Paris pourrait proposer un contrat hors norme à son agent Mino Raiola pour s’attribuer les services du champion du monde 2018.