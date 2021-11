Séville-LOSC : Les compos tombent, un titulaire indiscutable

Publié par Timothy le 02 novembre 2021 à 16:45

Ce soir, le LOSC se déplace sur la pelouse du FC Séville pour une confrontation retour en Ligue des champions. En l'absence de Burak Yilmaz, Jonathan David doit porter l'équipe des Dogues vers le chemin de la victoire.

Troisième de son groupe avec 2 points à égalité avec Wolfsburg, dernier, le LOSC affronte le FC Séville ce soir à 21 h pour un match retour en Ligue des champions. Le meilleur buteur de Ligue 1, Jonathan David sera inéluctablement titulaire en attaque aux côtés de Timothy Weah et devra porter son équipe vers le haut en l'absence de Burak Yilmaz malade. Après sa suspension face au PSG, Benjamin André devrait quant à lui faire son retour dans le onze de départ. La même défense que face au PSG va être reconduite, avec Tiago Djalo titulaire dans l'axe, en l'absence de Sven Botman. "Il faut retrouver cette énergie, être fort ensemble mais aussi intelligent dans l'utilisation du ballon. Séville est une équipe forte à domicile, qui lâche peu de points", a déclaré Jocelyn Gourvennec hier en conférence de presse.

Séville-LOSC : Jonathan David, figure d'indéboulonnable

À seulement 21 ans, Jonathan David se fait remarquer ces dernières semaines en Ligue 1. Lui qui a inscrit les six derniers buts des Dogues en championnat et mis à lui seul plus de la moitié des buts lillois (8 sur 15), fait de lui le meilleur buteur du championnat. Vendredi dernier, face au PSG (1-2), sa reprise sur un centre de Burak Yilmaz inspirait confiance. L'international canadien marque et galope, frôlant les 12 km par match.

Pourtant, cette grande forme ne lui a pas tout le temps souri. Pas plus tard que la saison dernière, Jonathan David ramait pour s'offrir son premier but. Du travail, il en a fallu, comme à son arrivée à La Gantoise en 2018. "Quand il était arrivé, il avait déjà quelque chose mais on ne se disait pas "Ouah, devant le but, c'est un tueur", expliquait dans les colonnes de L'Équipe, Dylan Bronn, qui l'a côtoyé dans le club belge.

Depuis, il a gravi les échelons. "La semaine, il ne faisait que travailler devant le but après les séances, qui étaient déjà très longues. Tout le monde était déjà en train de manger et on le voyait encore travailler. C'est quelqu'un qui ne s'énerve jamais, qui est toujours positif. Et s'il n'y arrive pas, il va aller tout seul sur le terrain et travailler. S'il rate des occasions, limite il sourit et fait en sorte que la prochaine soit dedans. Je ne l'ai jamais vu s'énerver. C'est un truc de fou." Jonathan David n'a pas encore inscrit de but en Ligue des champions. Ce soir, il pourrait ainsi ouvrir son compteur européen.

La composition probable du LOSC face à Séville :

Gardien : Grbic

Défenseurs : Celik, Fonte, Djalo, Reinildo

Milieux de terrain : Ikoné, Andre, Sanches, Bamba

Attaquants : David, Weah