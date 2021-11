Real Mercato : La Premier League en feu pour ce milieu !

Publié par Thomas le 03 novembre 2021 à 13:45

À deux mois du début du mercato hivernal, le Real Madrid s’active sur tous les fronts pour renforcer son entrejeu avec des joueurs de top niveau. Néanmoins, les Merengues pourraient dans le même temps perdre l’une de ses pièces maîtresses, qui se dirige tout droit vers un cador de Premier League.

Real Mercato : L’Angleterre se bat pour Marcos Asensio

Très discret lors du mercato estival, le Real Madrid compte mettre les bouchées doubles en 2022 en se positionnant sur de grands joueurs et en poursuivant son opération blindage de contrat de ses promesses d’avenir. Seulement, le club espagnol pourrait aussi perdre de nombreux joueurs dès cet hiver. Après le défenseur Marcelo, proche d’un retour à Fluminense, ou encore Mariano, dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, c’est désormais le milieu offensif Marcos Asensio qui se rapproche d’un départ de la Maison Blanche.

Comme l’avance le journaliste Ekrem Konur, le prodige espagnol est dans le viseur de deux grosses écuries en Premier League, Arsenal et Liverpool. Les deux cadors britanniques mènent une lutte secrète pour enrôler Asensio dès janvier. Véritable sensation lors de son retour au Real Madrid en 2016, le natif La Palma semble ne plus rentrer dans les plans du nouvel entraîneur Carlo Ancelotti. Cet été, l’international espagnol avait été approché par plusieurs gros clubs dont Arsenal qui avait finalement décidé d’enrôler un autre crack du Real, le Norvégien Martin Odegaard.

Un nouveau défi pour Asensio

Sous contrat jusqu’en 2023 chez Los Blancos, Marcos Asensio voit son départ de Madrid de plus en plus acté. Indispensable sous Zidane, notamment durant les 3 titres de Ligue des champions successifs, l’Espagnol semble avoir perdu de sa superbe depuis quelques saisons. Une méforme qui n’a pas échappé à Ancelotti, qui lui offre désormais que des bouts de rencontres. Le joueur de 25 ans garde néanmoins une très belle cote en Europe, et est à un moment charnière de sa carrière où un départ vers un nouveau championnat serait opportun.