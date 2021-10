Real Mercato : Une légende du club vers un nouveau point de chute !

Publié par Thomas le 25 octobre 2021 à 21:50

C’est un petit évènement au Real Madrid. L’un des joueurs les plus emblématiques du club, vainqueur de 4 Ligue des champions sous la tunique blanche, est tout proche d’un départ du club en janvier, vers une destination pleine de sens.

Real Mercato : Marcelo au Real, c’est bientôt fini !

Capitaine depuis le départ de Sergio Ramos cet été, le défenseur latéral brésilien Marcelo connaît ses derniers mois sous les couleurs madrilènes. Arrivé au club en 2006 sur la pointe des pieds, le natif de Rio de Janeiro est inscrit au panthéon du Real, se hissant par la même occasion comme l’un des meilleurs défenseurs des années 2010.

Comme l’annonce le journaliste Ekrem Konur, très au courant des dernières informations liées à La Liga, Marcelo ne devrait pas s’éterniser longtemps au Real Madrid, et prévoit de faire ses valises dès cet hiver. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Los Blancos, le joueur de 33 ans a depuis quelques années entretenu un rôle de mentor dans l’équipe, notamment pour les jeunes générations comme Ferland Mendy ou Miguel Gutiérrez.

L’insider déclare même que le Brésilien aurait déjà sa prochaine destination en tête, et elle n’est autre qu’un retour dans son pays natal. Marcelo aurait en sa possession plusieurs offres de grosses écuries brésiliennes, dont son ancien club de Fluminense. Un come-back dans son club formateur qui bouclerait donc une carrière riche en trophées.

Un niveau bien en dessous de ses grandes années

Le latéral gauche garde cette saison un rôle de passation de pouvoir dans l’effectif de Carlo Ancelotti. Figure de proue des années Zidane, Marcelo ne rentre plus dans les plans du nouveau coach italien, et aucune prolongation n’est à prévoir. Cette saison, le joueur n’a disputé que 23 petites minutes réparties sur deux rencontres (21 minutes en Ligue des champions et 2 en Liga). Une situation difficile mais prévisible pour l’intéressé, qui ne conteste pas pour autant son statut de remplaçant. À 33 ans, Marcelo a déjà inscrit les plus belles pages de sa carrière, et pense déjà à sa retraite. Un retour aux sources est donc l’option la plus sage, mais aussi la plus courageuse, quand on sait que beaucoup choisissent une retraite dorée dans un championnat "exotique".