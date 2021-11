OM : Bonne nouvelle pour Sampaoli avant la réception de la Lazio

Publié par Timothée Jean le 03 novembre 2021 à 17:45

Ce jeudi soir, l’ OM accueille la Lazio Rome en Ligue Europa. Et avant ce choc, le coach marseillais vient de recevoir une bonne nouvelle.

OM : Le grand danger de la Lazio absent contre Marseille ?

L’Olympique de Marseille arrive à un tournant majeur de la compétition. Les hommes de Jorge Sampaoli n'ont pas encore gagné en Ligue Europa cette saison, ils restent sur une série de trois matchs nuls consécutifs, malgré des prestations encourageantes face à Galatasaray (0-0) et la Lazio Rome (0-0).

Deux semaines plus tard, l’OM retrouve les Romains pour le match retour. Cette rencontre se déroulera jeudi soir (21h) dans un Vélodrome qui promet d’être bouillant. Ce match sera surtout décisif pour l’avenir européen des Marseillais. Car en cas de défaite, les Olympiens seront à quatre points de la 2e place qualificative pour le prochain tour et occupée par leur adversaire romain. Un écart presque impossible à combler en deux journées.

Pour rester maître de son destin, l’ OM est donc obligé de remporter les trois points face à la Lazio. La mission s'annonce particulièrement compliquée vu la forme actuelle de la Louve (6e de Serie A). Mais pour le déplacement à Marseille, le club romain pourrait être privé de son meilleur atout offensif. Auteur d’un excellent début de saison, Ciro Immobileest incertain pour le match contre l’OM.

Ciro Immobile souffre d'une grippe

L’attaquant italien a ressenti une gêne au genou gauche lors du nul de la Lazio face à l'Atalanta Bergame (2-2). Le journal Corriere dello sport indique d’ailleurs que Ciro Immobile n’a pas participé au dernier entraînement des Biancocelesti à cause de symptômes grippaux. Sa présence à Marseille demeure incertaine. Si son indisponibilité se confirme, cela sera une superbe nouvelle pour Sampaoli et ses hommes, qui aborderont la rencontre plus sereinement, quand on sait que Ciro Immobile est l’homme le plus décisif de la Lazio cette saison avec 9 buts inscrits en 13 rencontres.