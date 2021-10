OM : Sampaoli sort les raisons du nul contre Galatasaray

Publié par Ange A. le 01 octobre 2021 à 03:05

L’Olympique de Marseille n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre Galatasaray jeudi soir lors de la 2e journée de Ligue Europa. Un résultat frustrant pour Jorge Sampaoli. Le coach marseillais a pointé les carences de son équipe après le coup de sifflet final.

L’OM accroché par Galatasaray au Vélodrome

Troisième match sans victoire de suite pour l’Olympique de Marseille. Jeudi soir, l’ OM a tenu en échec à l’Orange Vélodrome par Galatasaray (0-0). Les Marseillais comptent deux matchs nuls en autant de sorties en Ligue Europa. Ils avaient déjà arraché le nul lors de la 1re journée sur la pelouse du Lokomotiv Moscou. Accroché par l’Angers SCO puis battu dimanche au Vélodrome par le RC Lens, le club phocéen traverse une mauvaise passe. Entraîneur du club phocéen, Jorge Sampaoli a analysé la nouvelle contreperformance des siens. Déçu du résultat, le technicien argentin a notamment relevé les points faibles de son équipe lors de ce choc.

L’analyse de Sampaoli après Galatasaray

Pour Jorge Sampaoli, ses poulains ont surtout péché dans le dernier geste contre les visiteurs. Pour le coach de l’Olympique de Marseille, nul été cette imprécision, l’OM serait le confortable leader de sa poule. « On a effectué une entame un peu confuse, on a manqué de précision dans nos sorties de balle, malgré nos efforts, on n'a pas pu obtenir la victoire. On a été nettement supérieur au Lokomotiv Moscou et encore nettement supérieur à Galatasaray, ce soir. L’équipe mériterait d’avoir six points », a noté le technicien argentin. Accroché par le club turc, Marseille va tenter de renouer avec le succès lors de sa prochaine sortie. Le club provençal affronte le Lille OSC, champion de France en titre, lors de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats.

