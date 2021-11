ASSE Mercato : Les Verts vont boucler deux signatures importantes !

Publié par Thomas le 03 novembre 2021 à 18:15

Malgré des déboires économiques importants et une situation sportive inquiétante, l’ ASSE va boucler une superbe signature cette semaine, qui devrait ravir les supporters.

ASSE Mercato : Les Verts vont encore signer un attaquant !

Tout n’est pas rose dans le Forez, et pourtant, les dirigeants stéphanois ne cessent de remuer ciel et terre pour sortir Sainté d’une crise sportive et économique. Derniers du championnat de France, les Verts sont dans l’obligation de résultat ce week-end contre le promu clermontois (15e) s’ils veulent encore espérer se maintenir dans l’élite.

L’entraîneur Claude Puel est quant à lui plus que jamais sur la sellette, ses déclarations énervent les fans stéphanois, qui ont même choisi de se mobiliser en début de semaine. Quatre groupes mythiques de supporters de l’ ASSE ont lancé un appel à rassemblement pour demander la démission du coach des Verts.

Si la situation est alarmante, le club n’a cependant pas dit son dernier, mot. Comme l’avance le média Vert et Blanc, ainsi que de nombreux journaux sénégalais, l’ AS Saint-Etienne va officialiser dans les prochains jours un partenariat important avec le club sénégalais des Espoirs de Guediawaye. Un club qui n’est pas étranger aux Verts, puisqu’il s’agit de l’ancienne écurie du portier Boubacar Fall, et de la récente recrue El Hadji Dieye. En actant ce partenariat, l’ ASSE va également s’attribuer les services d’un autre grand espoir africain, en la personne d’Ibrahima Dabo. International U20, Dabo est décrit comme un ailier rapide et assez juste techniquement. Il s’inscrit dans la volonté de Saint-Etienne de miser sur une équipe jeune et redynamiser son secteur offensif.

L’ ASSE bientôt racheté ?

Longtemps associé à un rachat de Saint-Etienne, le prince héritier cambodgien, Norodom Ravichak était sorti des radars il y a quelques temps, après notamment des suspicions d’arnaque formulées par plusieurs médias. Seulement, comme l’avance But Football Club, ce dernier n’aurait pas lâché l’affaire, bien au contraire, l’investisseur compte revenir à la charge et « pourrait même être accompagné d'un ancien international de renom » comme l’indique le média. Un évènement qu’attendent les fans stéphanois depuis plusieurs mois maintenant, et qui viendrait ôter une belle épine du pied au club ligérien.