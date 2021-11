Vente ASSE : Un candidat ne lâche pas prise pour le rachat

Publié par ALEXIS le 03 novembre 2021 à 10:15

Avec la situation actuelle de l’ ASSE, la vente du club est à l’arrêt. Toutefois, un candidat annoncé en retrait serait toujours intéressé.

Norodom Ravichak toujours intéressé par l' ASSE

Le dossier de la vente de l’ ASSE est pour l’instant en attente. La situation de l’équipe de Claude Puel ralentit naturellement la vente du club ligérien. Sainté est la lanterne rouge de la Ligue 1 et menacé de relégation en Ligue 2. Dès lors, la priorité des deux propriétaires de l'AS Saint-Étienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, est de tout faire pour maintenir leur équipe dans l’élite. Néanmoins, un candidat qu’on avait annoncé hors course serait toujours intéressé par le club ligérien. D’après les affirmations de But Football Club, le projet cambodgien porté par Norodom Ravichak« est toujours d’actualité ».

« Norodom Ravichak avait été refroidi par l'accueil réservé à l'annonce de sa candidature et par certains articles de presse ayant mis en doute l'origine de ses fonds, chinois essentiellement, ou sur ses intentions de partenariat avec l' OL. Mais il n'a pas pour autant renoncé à racheter l'ASSE », apprend la source ce mercredi. Toujours d’après cette dernière, le Cambodgien « pourrait même être accompagné d'un ancien international de renom » s'il accédait à la présidence de l’ ASSE.

Notons que le prince cambodgien est soutenu à des investisseurs chinois. Son projet ne serait pas parmi les choix de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. De plus, le média indique que « ses moyens sont nettement moins importants que les 100 M€ annoncés ».

L'inquiétant bilan de l'AS Saint-Étienne

Pour revenir à la situation des Stéphanois, ils sont 20e de Ligue 1 après 12 journées et n'ont toujours pas gagné de matchs. Leur bilan est inquiétant, avec 6 défaites et 6 matchs nuls, soit 6 points pris sur 36 possible. La défense de l'équipe de Claude Puel est la deuxième pire défense avec 26 buts concédés en championnat, juste derrière le FC Metz (27 encaissés).