ASSE Mercato : Officiel, un attaquant prometteur signe à Sainté

Publié par Thomas le 28 octobre 2021 à 11:44

En proie à d’inquiétants problèmes financiers depuis la crise sanitaire, l’ ASSE peine à se rassurer sportivement et culmine à la dernière place du championnat de France après 11 journées. Si les Verts vivent une passe très difficile depuis la reprise, ces derniers pourront se refaire, après avoir acté ce jeudi la signature d’un grand espoir en attaque.

ASSE Mercato : Sainté signe un grand espoir de Puel !

Tout n’est pas rose à Geoffroy-Guichard. Cependant, les dirigeants stéphanois ne semblent pas avoir abdiqué et croient encore à un sursaut d’orgueil du club ligérien cette saison. En grandes difficultés depuis plusieurs saisons maintenant en Ligue 1, Saint-Etienne connaît depuis la reprise l’un des pires exercices de son histoire, avec toujours aucun succès à son actif. Peu aidé par des soucis financiers importants, et un imbroglio autour de son rachat, l’ ASSE garde espoir, et optimise ses efforts en professionnalisant ses grandes promesses d’avenir.

Après avoir octroyé un premier contrat pro à Louka Aymar, Abdoulaye Bakayoko et Steven Leleux, Sainté a eu la joie d’annoncer ce jeudi, l’officialisation de la signature d'El Hadji Dieye, jeune sénégalais de 19 ans, issu de la réserve. L’attaquant, arrivé chez les Verts cet été en provenance du Sénégal, a paraphé un contrat longue durée, dont les termes n’ont pas encore été mentionnés par le club, qui a publié un communiqué ce jeudi matin.

Repéré rapidement après ses très belles performances avec la deuxième équipe, Dieye n’a pas boudé son plaisir de rallier les rangs de l’ ASSE. "Je suis très content de cette chance que m’offre l’AS Saint-Étienne. Ça fait quatre mois que je suis au club et je sens que j’ai déjà progressé. S’entraîner au quotidien avec des attaquants comme Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz ou Denis Bouanga c’est une inspiration. Leurs conseils, comme ceux de Claude Puel, m’aident beaucoup à avancer", a-t-il déclaré dans la foulée de sa signature. Un très beau coup des Verts, qui on l’espère, portera ses fruits cette saison en contribuant au maintien.