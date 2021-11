PSG Mercato : Un cadre de Pochettino a tranché pour son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 04 novembre 2021 à 05:15

Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur du PSG en fin de contrat l’été prochain. Un des cadres de Pochettino aurait tranché pour son futur.

Angel Di Maria aimerait prolonger son contrat avec le PSG

Arrivé au PSG en 2015, en provenance de Manchester United contre un chèque de 63 millions d’euros, Angel Di Maria est très heureux au Paris Saint-Germain et ne l’a jamais caché. En fin de contrat le 30 juin dernier, le milieu de terrain offensif a accepté de poursuivre l’aventure pour une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2022, avec une deuxième année en option. Si aucune discussion n’a encore été ouverte avec Leonardo, le directeur sportif du PSG sur l’avenir de l’international argentin de 33 ans, le principal concerné aurait déjà une position claire en ce qui le concerne.

En effet, d’après les derniers renseignements recueillis par le journal L’Équipe, Di Maria souhaiterait voir lever la clause d’une année supplémentaire contenue dans son contrat. El Fideo aimerait donc rester au Paris SG jusqu’en juin 2023. Toujours selon la même source francilienne, l’ancien ailier du Real Madrid aimerait terminer sa carrière européenne au PSG avant d’aller prendre sa retraite dans son pays. Une position qu’il avait d’ailleurs exprimée très clairement en octobre dernier.

PSG Mercato : Leonardo attendu pour Di Maria

Interrogé par Téléfoot le 24 octobre dernier, Angel Di Maria a ouvertement avoué qu’il veut bien discuter avec Leonardo à l’issue de la saison afin de disputer une dernière saison avec le Paris Saint-Germain.

« C'est vrai que j'ai pris cette décision pour ma famille et pour que mes filles restent à Paris. Pourvu que je puisse faire une bonne saison à Paris. Il me reste un an de contrat et ensuite si tout va bien, on verra avec Leonardo pour faire une dernière saison », a expliqué le compatriote de Lionel Messi. Leonardo est donc attendu dans les mois à venir pour prendre une décision concernant la situation de Di Maria au Paris Saint-Germain.

Affaire à suivre donc…