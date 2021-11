LOSC Mercato : Un ancien espoir de Marseille vers Lille OSC ?

Publié par Ange A. le 04 novembre 2021 à 14:45

Libre à son départ de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Ilyes Zouaoui pourrait rebondir au LOSC. Il pourrait retrouver Isaac Lihadji à Lille OSC.

Ilyes Zouaoui, prochaine recrue du LOSC ?

Champion de France en titre, le LOSC s’est montré discret lors du dernier mercato estival. Lille OSC n’a recruté que trois renforts dans la dernière fenêtre des transferts. Amadou Onana, Gabriel Gudmundsson et Ivo Grbic ont rejoint les rangs du nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec. À en croire Treize013, le club nordiste pourrait se renforcer dans les prochains jours. Le média pro-marseillais révèle en effet qu’un ancien de l' Olympique de Marseille pourrait poser ses valises dans le Nord. Sans club depuis l’expiration de son contrat et son départ de l’ OM, Ilyes Zouaoui est actuellement à l’essai à Lille. Reste plus qu’à attendre pour savoir si les tests seront concluants pour l’ailier de 18 ans.

Lille OSC : Enfin le bout du tunnel pour Zouaoui ?

Formé à l’ Olympique de Marseille, Ilyes Zouaoui n’a jamais évolué avec le groupe professionnel. S’il participait aux séances d’entraînement avec les A, aucun entraîneur ne l’avait lancé en pro. Il se contentait des rencontres avec la réserve en National 2. Suite à son départ de l’ OM, l’ailier franco-algérien était courtisé par certaines écuries, notamment Sassuolo. Mais au final, il ne s’est pas trouvé de point de chute cet été. En cas de transfert au Lille OSC, il pourrait retrouver Isaac Lihadji. Passé par Marseille, cet autre ailier a rejoint le LOSC en 2020 contre un chèque symbolique.