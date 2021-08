OM Mercato : C’est fait, Longoria se sépare d’un attaquant !

Publié par Timothée Jean le 11 août 2021 à 16:01

Après avoir enregistré l’arrivée de huit nouvelles recrues cet été, l’heure est désormais aux départs à l’ OM. Le président phocéen, Pablo Longoria, vient de se séparer de l’un de ses jeunes joueurs.

OM Mercato : Un jeune attaquant quitte Marseille

Un vent nouveau souffle à l’Olympique de Marseille. En pleine effervescence cet été avec avoir enregistré l’arrivée de huit nouveaux renforts, le club olympien compte désormais réduire son effectif pléthorique. Comme l'a expliqué Pablo Longoria, plusieurs joueurs devraient quitter le club olympien dans les prochains jours.

D’ailleurs, un jeune joueur formé au centre de formation de l’ Olympique de Marseille vient de s’en aller. Il s’agit d'Ilyas Zouaoui. Le jeune ailier de 17 ans n’est pas parvenu à signer son premier contrat professionnel à l’ OM et tentera de lancer sa carrière sous d’autres cieux. Dans un message sur les réseaux sociaux, il a annoncé son départ de Marseille pendant le mercato estival. « Ma ville, là où j’ai grandi, mon club de coeur, je ne porterai plus le maillot bleu et blanc en tant que joueur, mais je resterai votre premier supporter comme toujours. Mon coeur restera marseillais à tout jamais », a-t-il posté sur son Instagram.

Ilyas Zouaoui vers le Portugal ?

Arrivé à Marseille avec beaucoup d’espoirs sur ses épaules, Ilyas Zouaoui devra donc trouver un nouveau club pour la suite de sa jeune carrière. Son nom était un temps cité du côté de l’Atalanta Bergame ou encore de la Juventus. Mais le jeune attaquant français ne devrait pas rebondir en Italie cet été.

Selon les informations du compte Twitter Treize 013, Ilyas Zouaoui est pressenti pour rejoindre le Portugal. Le Porto FC ou encore le SC Braga s’activerait déjà pour l’accueillir. Reste désormais à savoir quel club raflera la mise pour l’ancien attaquant marseillais. Toutefois, Ilyas Zouaoui ne devrait pas être le dernier joueur à quitter Marseille cet été.