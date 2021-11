Barça Mercato : C'est fait, Laporta acte une signature folle vendredi !

Publié par Thomas le 04 novembre 2021 à 19:45

C’est l’un des feuilletons les plus haletant au Barça, et il est en passe de se boucler dans les prochaines 24 heures.

Barça Mercato : C’est fait ! Xavi sera annoncé ce vendredi

Les fans peuvent respirer, après de longues semaines d’attente et de rebondissements, le dossier Xavi va enfin se boucler ce vendredi. Après un début de saison inquiétant, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions, le FC Barcelone a pris une grosse décision la semaine dernière, en limogeant son entraîneur Ronald Koeman. Si plusieurs noms tournaient autour du Camp Nou comme Erik Ten Hag ou encore Pirlo, depuis plusieurs semaines maintenant, les dirigeants blaugranas ne jurent que par un homme, Xavi Hernández.

L’ancienne gloire du Barça, actuellement, quoique plus pour longtemps, à la tête du club d’Al-Sadd au Qatar, avait récemment donné son feu vert à son club formateur. Ce mercredi, les bras droits du président Joan Laporta s’étaient déplacés à Doha pour rencontrer les représentants qataris, et convenir un bon de sortie au technicien espagnol.

Si les discussions ne se sont pas passées comme prévu côté catalan, le club continuait à garder espoir et se voulait confiant quant à l’aboutissement de l’opération. Les dirigeants d’Al-Sadd ont lancé un message clair au Barça, pas de Xavi sans payement de sa clause libératoire, fixée à 10 millions d’euros. Une somme colossale pour Barcelone, qui, en pleine crise économique, faisait craindre aux supporters un échec du dossier.

Cependant, ce jeudi, la presse espagnole, et notamment le Mundo Deportivo, très proche du dossier, affirme que le club aurait finalement décidé de payer cette dite clause, et que l’arrivée de l’ancien milieu de terrain n’était plus qu’une question d’heure. Xavi devrait sauf grosse surprise, être officialisé ce vendredi à Barcelone, et être présenté à la presse lundi prochain.

Le nouvel entraîneur paraphera un contrat de deux saisons et demie, soit jusqu’en 2024. Un soulagement donc pour les fans blaugrana, qui espèrent avec cette signature, renouer avec la fameuse "ADN du Barça", et retrouver son hégémonie sur la scène européenne.