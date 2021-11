Barça Mercato : Clause, date, contrat, tout savoir sur l'arrivée de Xavi !

Publié par Thomas le 03 novembre 2021 à 14:15

C’est le véritable feuilleton de ce début de mois de novembre en Espagne. Annoncé depuis quelques semaines du côté du Barça, Xavi Hernandez est à un pas de prendre les rênes du club catalan. Contrat, clause mirobolante, date d’officialisation, Foot sur 7 vous dévoile les derniers détails du dossier.

Longtemps dans le viseur des dirigeants blaugranas, Xavi Hernández n’a jamais été aussi proche d’un retour dans son club de cœur, le FC Barcelone, où il y aura passé 24 ans, de son entrée à La Masia, à son départ en 2015. Si l’Espagnol a donné depuis deux semaines maintenant, son feu vert à Laporta pour remplacer Ronald Koeman, le Barça se voyait encore contrarié par le club d’Al-Sadd, où Xavi est sous contrat.

L’écurie qatari aurait en effet demandé ce mercredi la somme folle de 10 millions d’euros aux dirigeants blaugranas. Une information exclusive révélée par un proche de l’émir du Qatar qui révèle sur son compte Twitter, que les représentants d’Al-Sadd auraient refusé de négocier avec les bras droits de Laporta et demandent cash 10 millions d’euros pour lâcher son entraîneur.

Une somme folle qui impacterait directement l’économie du club catalan, qui connaît déjà une crise financière sans précédent. Pour rappel, Barcelone s’est déplacé ce mercredi à Doha pour finaliser le départ de Xavi, cependant, le club qatari n’aurait pas apprécié de ne pas voir Joan Laporta lors de l’entretien, et aurait ainsi bloqué le transfert.

Xavi annoncé lundi

Cette déconvenue ne devrait cependant pas impacter la signature de l’ancien milieu de terrain au Barça. Les dirigeants blaugranas sont déterminés à retrouver leur gloire d’antan, et voient Xavi comme l’homme providentiel pour requinquer le club. Le journaliste Matteo Moretto, très proche du dossier, annonce que l’Espagnol paraphera un contrat de deux saisons et demies, soit jusqu’en 2024. L’entraîneur sera annoncé à la presse et officialisé lundi prochain. En attendant, le FC Barcelone vient d’acter une victoire importante en Ligue des champions ce mardi, contre le Dynamo Kiev, qui les place à la deuxième place du groupe.