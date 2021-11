Barça Mercato : Officiel ! Barcelone boucle une signature légendaire

Publié par Thomas le 05 novembre 2021 à 12:45

Après de longues semaines d'attentes, Xavi Hernandez est officiellement le nouvel entraîneur du Barça. La révolution est en marche à Barcelone.

Barça Mercato : Xavi signe son grand retour à Barcelone !

Le dossier commençait à agacer les fans blaugranas qui voyaient chaque jour de nouveaux rebondissements compromettre le bon déroulé de l’opération. Finalement, et après de longues semaines d’attentes, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone, Xavi Hernandez vient de signer ce vendredi, son grand retour dans son club formateur, pour le plus grand bonheur des supporters. Le technicien espagnol s’est engagé pour deux saisons et demie, soit jusqu’en 2024 en Catalogne, et succèdera donc à Sergi Barjuan, nommé en urgence comme coach intérim après le limogeage de Ronald Koeman. Si l’information d'un accord entre le club d’Al-Sadd et le Barça traînait depuis hier, elle vient d’être confirmée par le club lui-même, via son compte Twitter.

Dans ce communiqué, le club qatari confirme le départ de son entraîneur Xavi Hernandez vers Barcelone. "L’administration d’Al-Sadd est tombé d’accord sur le départ de Xavi au Barça après le paiement de la clause libératoire comme stipulé dans le contrat. Nous sommes tombés d’accord pour coopérer avec Barcelone dans le futur. Xavi est une part importante de l’histoire d’Al-Sadd et nous lui souhaitons du succès."

La clause libératoire, clé du dossier

Si le FC Barcelone avait obtenu le feu vert de son ancien joueur il y a plusieurs semaines, le club faisait face à un os d’envergure, payer la clause libératoire, imposée par Al-Sadd en début de semaine. Pour rappel, les bras droits de Joan Laporta s’étaient déplacés à Doha pour s’entretenir avec les dirigeants, et convenir un bon de sortie à Xavi. Seulement, ces discussions ne s’étaient pas passées comme prévu. Et pour cause, le club qatari avait alors demandé pas moins de 6 millions d’euros au Barça pour lâcher son technicien espagnol. Une somme qu’ont finalement fini par payer les Blaugranas ce jeudi. Avec cette très belle signature, Barcelone lance de la meilleure des manières sa révolution pour 2022, après le fiasco de ce début de saison.