Barça Mercato : Le rendez-vous de la dernière chance pour Xavi

04 novembre 2021

Dans les tuyaux depuis de quelques semaines, le retour de Xavi au Barça peine à se concrétiser. Les négociations avec son club Al-Sadd piétinent, au point où le FC Barcelone se retrouve dos au mur.

Barça Mercato : Le club ne lâche pas prise pour Xavi

La course contre la montre est lancée pour le FC Barcelone. Ardemment courtisé par son ancien club, Xavi Hernandez est toujours lié au club d’Al-Sadd (au Qatar). Comme annoncé par son président, le club qatari n’a pas l’intention de céder son technicien aussi facilement. Malgré des offres plus ou moins formelles et des discussions acharnées entre les différentes parties, Al-Sadd se montre toujours inflexible dans les négociations.

La raison de l’impasse dans le dossier Xavi Hernandez est simple : le club qatari serait disposé à laisser partir son entraîneur espagnol à condition de récupérer un chèque de 10 millions d’euros. Ce montant semble hors de portée des ressources financières du Barça, englué dans une profonde crise économique. Ces exigences compliquent donc le retour de Xavi au Camp Nou cette saison. Pour autant, les dirigeants barcelonais n’ont pas encore jeté l’éponge dans ce dossier.

Un délai de 48 heures pour boucler le dossier Xavi

Selon les informations du journal AS, la délégation du FC Barcelone, déjà présente au Qatar, reviendra à la charge pour Xavi Hernandez. Le club catalan s’accorderait un délai de 48 heures pour tenter de boucler le retour de l’ancien milieu de terrain au Camp Nou. Les Blaugranas gardent donc l’espoir de faire sauter le verrou d’Al-Sadd pour Xavi Hernandez, qui aurait déjà un accord de principe avec son ancien club.

Reste à savoir si cette ultime offensive portera ses fruits. Pour l’heure, le jeune technicien espagnol est toujours lié au club qatari jusqu’en juin 2023. Il espère que les deux écuries parviendront à trouver un terrain d’entente et reste très « enthousiaste » pour son retour à Barcelone.