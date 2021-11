PSG Mercato : Un grand espoir parisien bientôt au Barça ?

Publié par Timothée Jean le 05 novembre 2021 à 22:30

Malgré ses gros moyens, le PSG peine souvent à garder ses pépites. Un jeune crack parisien est même proche de quitter le club, au bénéfice du FC Barcelone.

PSG Mercato : Xavi Simons transféré cet hiver ?

Le Paris Saint-Germain dispose de l’un des meilleurs centres de formation de France. Pourtant, le club francilien éprouve bien des difficultés à retenir ses joueurs à fort potentiel. C’est notamment le cas de Tanguy Kouassi ou Adil Aouchiche qui ont refusé de signer leur premier contrat pro à Paris afin de tenter de lancer leur carrière loin de la capitale. Et le Paris Saint-Germain pourrait une nouvelle fois perdre l’un de ses jeunes prometteurs. Arrivé en juillet 2019 en provenance du FC Barcelone, Xavi Simons s’est rapidement imposé chez les jeunes du Paris St-Germain.

Toutefois, le milieu de terrain de 18 ans peine à se faire une place au sein de stars de Paris. Depuis l’entame de la saison, il n’a disputé aucun match avec l’équipe première du PSG. Ce traitement commencerait à agacer le jeune Espagnol. Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino s’est même exprimé sur le dossier et a demandé de la patience pour Xavi Simons. Sauf que l’ancien du Barça goûterait très peu à ce traitement et ce manque d’opportunités le pousserait un peu plus vers la porte de sortie. Jusqu’ici, le jeune milieu de terrain refuse d’étendre son bail, car dans le fond, il souhaiterait glaner plus de temps de jeu dans un autre grand club européen. La presse espagnole révélait récemment que Xavi Simons serait même disposé à changer d’air dès cet hiver.

Le Barça prêt à récupérer son ancienne pépite ?

Mais si Xavi Simons venait à quitter le PSG, où irait-il ? Quelle serait sa future destination ? Un retour du jeune Parisien au FC Barcelone n’est pas à exclure. La prochaine arrivée de Xavi Hernandez sur le banc catalan pourrait être décisive dans ce dossier. Le site Fichajes.net indique d’ailleurs que les négociations entre l’entourage du jeune joueur et la direction barcelonaise ont déjà débuté. Les dirigeants catalans parviendront-ils à arracher leur ancien protégé des serres du PSG ? Pour l’heure, rien n’est encore acté dans ce dossier.