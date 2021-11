PSG : La compo de Pochettino, remaniement technique à Bordeaux !

Publié par JEAN-LUC D le 06 novembre 2021 à 10:31

Le PSG se déplace à Bordeaux ce soir pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. La presse a imaginé l’équipe de Mauricio Pochettino.

PSG : De nombreux changements à Bordeaux pour Pochettino

Privé de Lionel Messi, Marco Verratti, Leandro Paredes, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Rafinha, le Paris Saint-Germain sera ce samedi à 21 heures sur la pelouse du stade Matmut Atlantique pour affronter le FC Girondins de Bordeaux. Seizième de Ligue 1, l’équipe bordelaise ne réalise pas un début de saison, mais reste sur un succès renversant sur le terrain du Stade de Reims (3-2) le week-end dernier avant de recevoir le leader parisien à l’occasion de la 13e journée. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino va encore aligner une nouvelle équipe au regard des nombreuses défections dans ses rangs avec les blessures.

Dans les cages, Keylor Navas va retrouver le groupe après avoir été écarté pour Gianluigi Donnarumma en Ligue des Champions face au RB Leipzig. En l’absence de Presnel Kimpembe, c’est Abdou Diallo qui va former la paire centrale avec Marquinhos en défense, entourée d’Achraf Hakimi à droite et Juan Bernat à gauche. Le latéral espagnol va permettre au jeune international portugais Nuno Mendes de souffler un peu après avoir aligné quatre titularisations. Au milieu de terrain, Ander Herrera retrouve sa place en envoi Danilo Perreira sur le banc pour le choc contre les Girondins de Bordeaux.

Après son doublé à Leipzig, Georginio Wijnaldum va vivre sa seconde titularisation de rang aux côtés d’Idrissa Gueye et Herrera dans l’entrejeu des Rouge et Bleu. Devant, Pochettino va continuer de faire confiance au trio Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé. Pour le quotidien L'Équipe, le Paris Saint-Germain devrait ainsi évoluer dans un 4-2-3-1 ce soir en Gironde.

Le onze de départ probable du PSG

La compo probable du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Diallo, Bernat - Gueye, Herrera - Di Maria, Wijnaldum, Neymar - Mbappé.