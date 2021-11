Barça Mercato : Un buteur à 0€ promis à Xavi cet hiver ?

Publié par Ange A. le 07 novembre 2021 à 00:25

Sergio Agüero absent trois mois, le FC Barcelone espère recruter un attaquant cet hiver. Le Barça va tenter sa chance avec un ancien de Liga.

Le Barça sur un coup à 0€ pour remplacer Agüero

Le FC Barcelone est dans la tourmente depuis le départ gratuit de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Le club catalan vient d’ailleurs de confirmer Xavi Hernandez comme son nouvel entraîneur suite au limogeage du Néerlandais Ronald Koeman. Pour ses débuts, le nouveau coach du Barça devra composer avec un effectif amoindri. En attaque, il ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé et Sergio Agüero. S’agissant de l’avant-centre argentin, victime d’un malaise cardiaque, il sera indisponible pour les trois prochains mois. En son absence, la direction des Blaugranas entend lui trouver un remplaçant. Si le nom de Raheem Sterling revient avec insistance, l’actuel 9e de La Liga pourrait finalement frapper un coup à zéro euro du côté de la Chine.

Cédric Bakambu encore visé par le FC Barcelone

Le quotidien madrilène AS révèle en effet que le FC Barcelone compte de nouveau tenter sa chance avec Cédric Bakambu. Jusqu’ici, le Barça avait été recalé par les exigences du Beijing Guoan. Le club chinois n’entendait pas brader le Congolais recruté contre 40 millions d’euros en provenance de Villareal en janvier 2018. Le natif d’Evry affiche d’ailleurs un bilan reluisant avec le pensionnaire de Super League. Bakambu compte 58 réalisations et 21 passes décisives en 87 rencontres. Désormais en fin de contrat, son bail expirant le 31 décembre prochain, l’attaquant de 30 ans pourra s’engager gratuitement avec le club de son choix. Une opportunité en or pour le club catalan en proie à des difficultés financières. Reste maintenant à savoir si le buteur des Léopards de la RDC est intéressé par un transfert à Barcelone. Réponse dans les prochains mois.