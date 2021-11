PSG : Mbappé tire les leçons de la victoire à Bordeaux

Publié par Ange A. le 07 novembre 2021 à 06:05

Le Paris Saint-Germain a dominé les Girondins de Bordeaux (2-3). Encore décisif avec le PSG, Kylian Mbappé s’est exprimé après cette victoire.

Le PSG se fait peur contre les Girondins de Bordeaux

Accroché par le RB Leipzig (2-2) en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire. Samedi, le PSG s’est imposé sur le fil contre les Girondins de Bordeaux. Critiqué ces dernières semaines, Neymar Jr s’est offert un doublé contre le FCGB. Double passeur décisif pour le Brésilien, Kylian Mbappé a inscrit le dernier but lors de ce succès parisien. Alors qu’ils disposaient d’une avance de trois buts, les hommes de Mauricio Pochettino ont vécu une fin de match difficile. Les Girondins ont réduit la marque grâce à des réalisations d’Alberth Elis (78e) et de Mbaye Niang (90e+2). Grâce à ce succès, le club francilien prend de l’avance sur ses poursuivants au classement. Après la rencontre, Mbappé a analysé la courte victoire des siens et se veut optimiste pour la suite.

Le constat de Kylian Mbappé après Bordeaux

Bien que satisfait du résultat, le champion du monde 2018 admet que le Paris Saint-Germain doit encore progresser. Le buteur du PSG déplore notamment la fin de match des siens au cours de laquelle les Girondins ont inscrit deux buts. « On n’a pas tremblé, aujourd’hui, c’était moins dur que d’habitude. On s’est mis à l’aise. Ils marquent à la fin, c’est évitable […] Les gens pensent qu’on joue mal, moi je pense qu’on joue pas très bien en ce moment. On va continuer à travailler, l’effectif est travailleur. Ce n’est pas aussi alarmant qu’on le pense, mais il faut s’améliorer, bien sûr », a lâché Kylian Mbappé au micro de Canal Plus selon les propos relayés par L’Équipe.