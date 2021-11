PSG Mercato : Un premier départ déjà acté au Paris SG cet hiver

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2021 à 11:53

À l’approche du mercato hivernal, les choses semblent se préciser d’ores et déjà du côté du PSG. Un premier départ est quasiment acté.

Mauricio Pochettino montre la porte de sortie à un indésirable

Arrivé en 2015 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 25 millions d’euros, Layvin Kurzawa n’est jamais parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, le latéral gauche français n’a plus sa place au sein de l’effectif des Rouge et Bleu. Mauricio Pochettino n’a pas pris de gants pour lui faire comprendre.

En effet, de passage en conférence de presse vendredi, à la veille du match contre les Girondins de Bordeaux, l’entraîneur du PSG a été interrogé sur la situation de l’international tricolore de 29 ans. La réaction du coach argentin est cinglante et sans ambiguïté : Layvin Kurzawa doit se trouver un autre club pour la suite de sa carrière. « Avec Layvin, on a parlé en début de saison. Il s'entraîne bien, il est très professionnel et aide l'équipe. Mais on a plusieurs joueurs à son poste dans l'effectif et aujourd'hui on compte plus sur eux », a expliqué Pochettino. Cette saison, Kurzawa n'a disputé que neuf minutes et cela ne risque pas d’évoluer prochainement. Pour sauver sa saison, le natif de Fréjus n’aura pas d’autre choix que de partir en janvier. Mais pour aller où ?

PSG Mercato : Quel avenir pour Layvin Kurzawa ?

Indésirable au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa aurait pu rejoindre la Premier League lors du mercato estival. D’après les renseignements du média anglais HITC, Leonardo est parvenu à un accord avec Crystal Palace pour un transfert à hauteur de 13 millions d’euros. Mais le discours de Patrick Vieira, manager des Eagles, n’a pas suffi pour convaincre Kurzawa de sortir de sa galère sportive au Paris SG pour rejoindre Londres.

« Kurzawa, qui a déjà gagné 17 titres avec le PSG et fait partie des joueurs les plus anciennement présent, ne peut pas être critiqué pour tenter de gagner sa place. Mais avec Diallo, Bernat et Mendes devant lui, il n’a quasiment aucune chance. Si le PSG parvient à enfin conquérir le titre européen dont il est si proche, le champagne aura probablement un goût amer pour l’un de ses serviteurs les plus anciens », détaille le média britannique, qui explique difficilement comment le protégé de Pochettino a pu refuser l’offre de Crystal Palace pour passer une année quasiment blanche à Paris. Reste donc désormais à savoir s’il changera d’avis lors du mercato hivernal.