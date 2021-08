LOSC Mercato : Layvin Kurzawa proposé par le PSG aux Dogues

Publié par ALEXIS le 25 août 2021 à 22:35

Le PSG cherche à se débarrasser de Layvin Kurzawa dont le transfert à l’ OL a échoué. Ses services auraient été proposés au LOSC et à un club de Premier League.

Le LOSC intéressé par les services de Kurzawa ?

Layvin Kurzawa est passé tout près d’un transfert à l’ OL, mais il pourrait rebondir dans un autre club du championnat, précisément au LOSC. D’après les informations de Foot Mercato, les services du défenseur international français ont été proposés au club champion de France. « L’ancien Monégasque a ainsi été proposé à Crystal Palace, où Patrick Vieira (nouveau manager des Eagles) a validé son profil. Nous sommes également en mesure de vous informer que le latéral gauche a également été proposé à Lille OSC », a appris la source. Prolongé en juin 2020, le contrat de Layvin Kurzawa est valide jusqu’au 30 juin 2024. Quant à sa cote sur le marché des transferts, elle est évaluée à 12 M€. Le PSG avait recruté le Tricolore à l’AS Monaco contre un gros chèque de 25 M€ en août 2015.

Le défenseur du PSG passé tout près de l'OL

À noter que le défenseur de 29 ans était d’accord pour rejoindre le club rhodanien, mais le PSG et son homologue de Ligue 1 n’ont pas trouvé d’accord sur l’indemnité de transfert. L’Olympique Lyonnais a finalement recruté Emerson Palmieri de Chelsea, sous la forme d’un prêt payant, en plus d’une option d’achat prioritaire. Si l’on en croit le média, Layvin Kurzawa privilégie désormais le championnat anglais. Il a pourtant l'opportunité de jouer directement la phase de poule de la Ligue des champions, s'il signe au LOSC. Tout reste encore possible en cette fin de mercato estival. À 6 jours de la fin du mercato estival, tout reste ouvert pour l'ancien arrière de l'AS Monaco, le Paris SG et les Dogues.