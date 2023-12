La signature de Gabriel Moscardo au PSG n'est plus qu'une question de jours. Le numéro du Brésilien serait même déjà connu.

Mercato PSG : Le numéro de Gabriel Moscardo serait connu

C'est imminent ! Gabriel Moscardo sera un joueur du Paris Saint-Germain dès cet hiver. Le club français est très avancé dans le dossier et négocie les derniers détails. Alors que certaines rumeurs annoncent que le Brésilien de 18 ans devrait retourner chez les Corinthians sous la forme d'un prêt après avoir signé à Paris, il devrait finalement bien s'installer au Parc des Princes, selon les informations de Footmercato. En ce sens, un autre gros indice est tombé ce mercredi dans le dossier de la signature de Moscardo. A en croire le journaliste brésilien Bruno Andrade, le jeune milieu de terrain devrait évoluer au PSG avec le numéro 20 dans le dos. Un chiffre qui rappelle un certain Clément Chantôme et est actuellement porté par Layvin Kurzawa.

Le PSG proche de boucler la signature de Moscardo

En quête d'un profil défensif, le Paris Saint-Germain est tout proche de signer sa première cible. Gabriel Moscardo a fait le choix de rejoindre Paris et Luis Campos poursuit les négociations pour les derniers détails. Pour boucler le dossier, Nasser Al-Khelaïfi devrait débourser la somme de 22 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. A l'heure actuelle, le PSG et les Corinthiens discutent des droits économiques du joueurs, alors que le club brésilien 80% des droits de Gabriel Moscardo, qui détient les 20% restants. Depuis quelques jours, le gamin de 18 ans et sa famille séjournent à Paris avec sans doute avec l'ambition de boucler le transfert. Un bail de quatre ans et demi est sur la table pour celui qui a disputé 17 matchs en championnat la saison écoulée.

Du côté du club brésilien, Duílio Monteiro Alves a juste l'intention de boucler le transfert de Gabriel Moscardo avant de quitter ses fonctions de président des Corinthians en janvier. De quoi accélérer les négociations entre les différents clubs.